Per produrre nuove gomme servono dei test. Finora sono stati condotti su strada, ma la tecnologia sta cambiando anche questa realtà. Un esempio arriva da Continental che ha introdotto un simulatore di guida che sarà utilizzato per sviluppare nuovi pneumatici, soprattutto per il primo equipaggiamento.

Dopo una fase di test durata circa un anno, adesso ogni ciclo di prova è pronto per essere simulato attraverso la realtà virtuale. I vantaggi sono molteplici. Innanzitutto si producono meno gomme di prova, in secondo luogo ogni volta che un materiale approvato in uno pneumatico viene sostituito con uno nuovo le sue proprietà e le interazioni con altri materiali sono studiati a fondo e in maniera più efficiente. Oltre a risparmiare materie prime e tempo, questo investimento arricchisce le attività di sostenibilità di Continental.

Come funzionano i test virtuali

Per effettuare una prova virtuale il primo passo è come quello sui test in pista: Continental inserisce nel simulatore il modello dello penumatico (che contiene informazioni specifiche come il design, il battistrada e la mescola della gomma), pertinente al veicolo del cliente.

Il vantaggio principale del simulatore, però, è che i parametri degli pneumatici possono essere regolati digitalmente in qualsiasi momento. Ciò significa che i test drive possono essere ripetuti a brevi intervalli con un riscontro immediato delle impressioni di guida rispetto alle modifiche apportate. E questo vale per tutte le varianti di veicolo e di trazione, per auto e veicoli commerciali, elettrici, ibridi o con motore a combustione.

Grazie alla sua ampia piattaforma di movimento (lunga 4 metri, larga 5 metri) che presenta un'accelerazione massima di 12 metri al secondo, i collaudatori sperimentano tutti i sei gradi di libertà della dinamica del veicolo (i movimenti longitudinali e laterali, il movimento della corsa, l'imbardata, il beccheggio e il rollio di un veicolo) proprio come su una pista di prova.

Continental sviluppa nuovi pneumatici con il simulatore

Più efficienza e rapidità

“Con il nostro simulatore di guida valutiamo e ottimizziamo uno pneumatico prima di costruirlo fisicamente per la prima volta”, spiega Julian Kroeber, responsabile del simulatore di pneumatici presso Continental. “Questo ci consente di ottimizzare ulteriormente il nostro processo di sviluppo. Inoltre, i nostri clienti risparmiano molto tempo”.

“I metodi di sviluppo virtuale consentono di offrire soluzioni ancora più efficienti e adatte alle esigenze e ai requisiti dei nostri clienti. I test virtuali svolgono un ruolo importante anche nella conservazione di risorse preziose”, spiega Bernd Korte, responsabile dello sviluppo degli pneumatici per passeggeri per il business del primo equipaggiamento di Continental.