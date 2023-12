Presentare un concept è cosa abituale tra tutti i Costruttori. I prototipi possono anticipare le forme dei modelli futuri oppure mostrare in anteprima le tecnologie che diventeranno di serie negli anni successivi.

Quest'ultimo è il caso della concept Mercedes S-Classic Digital My MBUX svelata dalla Casa della Stella nell'agosto 2020. Prototipo il cui scopo era quello di presentare il sistema d'infotainment MBUX di nuova generazione, pronto a prendere posto negli interni di numerosi modelli, compresa la Mercedes EQS. Una concept particolarmente importante quindi, da esporre nel museo di Stoccarda. Eppure il suo destino è stato ben diverso e ora - chissà perché - a poco più di tre anni dalla presentazione giace abbandonata in un prato.

L'antenata dell'EQS

Più che un'auto, la concept ricorda più una capsula dal design futuristico ed è davvero difficile non notarla.

Le immagini del prototipo sono state recentemente pubblicate sul subreddit r/justrolledintotheshop dal fotografo Noah Manisco. A quanto pare, la Mercedes My MBUX si trova in uno sfasciacarrozze poco fuori da Atlanta, in Georgia (USA), dove Mercedes ha la sua sede operativa in Nord America.

Purtroppo, si tratta di un destino comune a molte concept. Una volta svolto il loro compito infatti non sempre finiscono su un qualche piedistallo in un museo.

La concept è stata privata di tutti i marchi Mercedes, compreso l'intero volante, ma trattandosi di un prototipo piuttosto originale è stata facile da identificare per gli investigatori di Reddit.

La capsula presenta sedili in pelle, un enorme touchscreen e altri componenti molto simili a quelli che alla fine si trovano sui modelli di fascia più alta della Casa tedesca, come la Classe S e la EQS.

Ha anticipato il presente

Per ricordarvi tutte le caratteristiche della concept, vi mostriamo anche il video ufficiale realizzato da Mercedes nel 2020. Come detto, buona parte delle sue funzionalità sono effettivamente diventate di serie su modelli come EQS e Classe S, tanto che per certi versi il prototipo non appare più così tanto futuristico.

Le forme, però, sono quelle di un'auto da un'altra epoca e da un altro mondo. E chissà quale sarà il suo destino, anche se lo stato di abbandono fa pensare che Mercedes non abbia intenzione di valorizzarla nel prossimo futuro.

Foto: Noah Manisco