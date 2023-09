Alzi la mano chi ha un vicino di casa un po' strano, magari preda di manie particolari e curiose. Ora diteci: quanti di voi vorrebbero averne uno come il protagonista di questa storia, collezionista di auto d'epoca? Un appassionato particolare però, perché tutti i modelli in suo possesso sono lasciati in stato di semi abbandono, parcheggiati in un prato in balia di eventi atmosferici.

Il tutto è stato documentato sul canale TikTok Carsmelb. E quello che hanno trovato è davvero incredibile.

Collezione (quasi) milionaria

Star del parcheggio delle meraviglie (o degli incubi, visto lo stato in cui sono le auto) è sicuramente la Porsche 356 Speedster, i cui esemplari sono tenuti al sicuro in collezioni sparse per tutto il mondo e che - se perfettamente conservati - hanno raggiunto quotazioni superiori ai 300.000 euro. Al suo fianco Porsche 911 Turbo e una (pare) Carrera 3.0.

Ci sono poi altre auto decisamente interessanti come una Mercedes 280 SE, una manciata di Range Rover (prima serie) e una BMW 323i (E21). Certo, non sarà uno dei ritrovamentoi auto più prezioso della storia, ma di certo - rimesse a nuovo - queste care vecchiette frutterebbero non pochi soldi.

Meno nobili le Audi A4 e Citroen XM, anch'esse parcheggiate nel prato in attesa che qualcuno possa prendersi cura di loro, rimettendole in forma con (tanto) olio di gomito e una visita approfondita dal meccanico. Purtroppo però pare che non sarà questo il loro destino.

Stando a quanto si legge nel video di TikTok infatti il loro proprietario non ha intenzione di sbarazzarsi di nemmeno una delle sue auto. Certo, il piacere di svegliarsi la mattina e poter ammirare la propria Porsche 356 Speedster non ha prezzo. Di sicuro però - per citare il buon Indiana Jones - "Quella dovrebbe stare in un museo". O almeno in un posto che le possa assicurare le giuste cure.

Voi che dite?