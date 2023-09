La funzione Street View di Google Maps può spesso rivelare cose inaspettate. Da luoghi fantasma e forme misteriose a strutture abbandonate, passando naturalmente per le auto abbandonate.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di berline, camion e SUV che sono stati lasciati in quell'esatto posto per svariati motivi. Ogni tanto, però, c'è qualcuno che trova qualcosa di insolito, come questa DeLorean DMC-12 in West Virginia, negli Stati Uniti.

Un ritrovamento unico

La Delorean DMC-12 protagonista di questa storia è stata ritrovata grazie a Google Maps a Mozart, in West Virginia, una piccola cittadina vicino a Wheeling. La prima volta è stata vista per caso parcheggiata sul ciglio della strada, vicino a un palo della luce e a poca distanza da una casa abbandonata. Per come è messa, sembra che qualcuno abbia parcheggiato la DeLorean e non sia più tornato a prenderla.

La data sull'immagine è di novembre 2021 e, a giudicare dallo stato dell'auto sportiva, è rimasta parcheggiata in quella esatta posizione per diversi anni. Le foglie, infatti, hanno creato un fitto strato nella zona del portellone posteriore.

Il piccolo finestrino sembra essere aperto, esponendo l'abitacolo all'aria esterna della Virginia Occidentale. Tuttavia, la carrozzeria in acciaio inossidabile, sviluppata appositamente dalla casa all'epoca, sembra essere in buono stato e ha solo bisogno di un buon restauro per tornare come nuova.

Poiché l'immagine della strada risale a circa due anni fa, sembrerebbe improbabile che la DeLorean sia ancora lì oggi. Eppure, nel 2023, è ancora visibile dall'immagine satellitare.

Non è la prima

Nonostante il ritrovamento abbia dell'incredibile, non si tratta del posto più strano dove abbandonare un'auto. Nel corso degli anni, infatti, abbiamo visto diverse Lamborghini Huracan fuori Las Vegas e una Ferrari Testarossa lasciata a Porto Rico. Ma non solo. Abbiamo parlato anche di diverse concessionarie abbandonate, tra cui una Saab in Francia.