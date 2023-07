La Ford Sierra RS Cosworth è una di quelle auto che vengono subito in mente quando si pensa alle sportive, ormai classiche, degli anni '80. Equipaggiata di serie con un 2,0 litri turbo da 204 CV e 275 Nm di coppia, con cambio manuale, è entrata nella storia come una delle Ford più emozionanti di tutti i tempi.

Alcuni anni fa un appassionato ha ritrovato un esemplare abbandonato in un fienile in Gran Bretagna, rimasto fermo dal 1991 e con soli 11.827 km all'attivo. Ecco la sua storia e come è stata restaurata.

Una sportiva costosa

La Ford Sierra RS Cosworth in questione, come anticipato, è rimasta ferma dal 1991 al 2019 in un fienile nel Regno Unito. Pochi mesi dopo il suo ritrovamento, il nuovo proprietario ha scelto di affidarsi a una rinomata casa d'aste per provare a vendere l'esemplare secondo le allora attuali quotazioni.

L'appassionato si è rivolto ad Anglia Car Auctions, che, dopo un'attenta perizia, ha scoperto che per poter essere utilizzata in sicurezza, l'auto aveva solo bisogno di un nuovo set di gomme, di una revisione generale e di un nuovo serbatoio del carburante.

In condizioni così buone, ha attirato subito l'attenzione di molti partecipanti all'asta, che continuando a ribattere l'offerta hanno portato il prezzo di vendita a cifre molto elevate, superiori ai 90.000 euro: una somma piuttosto adeguata alla rarità dell'auto.

Ford Sierra RS Cosworth 1985-1988

Un'auto ambita

La Ford Sierra RS Cosworth, nel Regno Unito, era molto ricercata all'epoca del debutto. Tra il 1985 e il 1987 sono stati venduti nel Paese meno di 2.000 esemplari, molti andati distrutti negli anni seguenti a causa dell'uso "sportivo".

La protagonista di questa storia, invece, nel 2016 è passata per eredità al suo nuovo proprietario, lo stesso che però dopo poco è deceduto. La sua compagna, nel 2019, l'ha poi regalata a un amico, appassionato di auto, che ha deciso di restaurarla e metterla in vendita.

