In occasione del Google I/O 2023, l’azienda di Mountain View ha presentato una funzione di Google Maps molto curiosa e utile. Si chiama Immersive View for routes e, come intuibile dal nome, fornisce una sorta di vista digitale immersiva dei percorsi.

È un’opzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare una rappresentazione video fedele non di un luogo singolo, ma di un insieme di aree. Fornisce cioè all’utente una specie di anteprima di un intero percorso impostato su Google Maps; che sia in auto, a piedi o in bicicletta non importa.

Come Street View, ma per i percorsi

Alla base di questa novità per i percorsi di Google Maps ci sono l’approccio di Street View e la visualizzazione immersiva, quella funzione che permette di esplorare alcuni luoghi da remoto sorvolando le aree virtualmente e vedendo come cambiano in base al meteo e agli orari, ad esempio.

Grazie alla computer vision e più in generale all’intelligenza artificiale, uno dei protagonisti dell’evento di Google citato, Maps offre un’anteprima dei percorsi, fornendo all’utente una sorta di filmato virtuale immersivo che permette di farsi un’idea più concreta della strada che dovrà poi percorrere.

Il trucco di questa nuova funzione di Google Maps sta nella fusione di miliardi di immagini di Street View e di immagini aeree, che insieme consentono al sistema di ricreare una sorta di modello digitale del mondo, o meglio, di determinate aree del mondo.

Come funziona e quando sarà disponibile

È utile per rendersi subito conto visivamente del percorso da percorrere, grazie alla visualizzazione immersiva e alle tante informazioni che quest’ultima fornisce all’utente. Una volta inserito punto di partenza e la destinazione, il percorso ricreato da Google Maps integra gli incroci, i parcheggi, gli attraversamenti pedonali e qualsiasi altra cosa si incontrerà lungo la strada.

E grazie a un cursore con cui gestire gli orari, il tutto viene arricchito digitalmente con le informazioni sul meteo e sulla qualità dell’aria, oltre che con i dati sul traffico, chiaramente. Per attivare questa funzione basta cliccare sula finestra dedicata dell’app Google Maps, funzione compatibile sia con i percorsi in auto che in bicicletta e a piedi, come anticipato.

Google ha annunciato Immersive View for Routes negli scorsi giorni al Google I/O 2023, comunicando che sarà disponibile dall’estate e che arriverà entro la fine dell’anno in 15 città: Firenze, Venezia, Amsterdam, Berlino, Dublino, Las Vegas, Londra, Los Angeles, New York, Miami, Parigi, Seattle, San Francisco, San Jose e Tokyo.