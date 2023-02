Con ChatGPT e soluzioni simili alla ribalta, Google non poteva restare a guardare. Svelato Bard, un’alternativa alla citata soluzione di OpenAI, Big G ha annunciato anche la disponibilità di alcune novità per Google Maps, corredate per l’appunto di varie soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Si va dalla visualizzazione immersiva per esplorare i luoghi, alle soluzioni di realtà aumentata di Live View, funzionanti sia fuori che dentro gli edifici. Sono tutte novità annunciate da Google per il nostro mercato, alcune delle quali arriveranno nelle prossime settimane o mesi. Intanto, scopriamole nei dettagli.

La visualizzazione immersiva di Google Maps

Rendere le mappe più intuitive e utili nei casi più disparati è da sempre l’obiettivo di Google per il suo servizio dedicato, che nell’intelligenza artificiale ha trovato un prezioso alleato. La predizione rappresenta uno dei modi più sfruttati da Google Maps, che ora torna ancor più utile per la funzione detta “visualizzazione immersiva”, una nuova opzione già anticipata in precedenza, ma ora pronta a sbarcare anche da noi.

La visualizzazione immersiva è in sostanza di una funzione che permette di esplorare i luoghi da remoto, come se foste proprio lì sottolinea Google nel descriverla. Come? Sorvolando l’area virtualmente, vedendo come cambia a seconda delle ore del giorno e del meteo, con la possibilità inoltre di individuare i luoghi più affollati e di scendere al livello della strada per dare un’occhiata ai ristoranti, ai bar e afferrare l’atmosfera del quartiere.

Il trucco sta nell’uso da parte di Google Maps di intelligenza artificiale e computer vision, con campi di radianza neurale (NeRF) e altre tecniche varie che permettono di ricreare i luoghi sia dentro che fuori, solo alcuni per ora: Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo.

La realtà aumentata di Live View, sia fuori che dentro

L’altra novità di Google Maps appena annunciata riguarda invece Live View, la funzione di realtà aumentata (disponibile a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo) che, grazie all’intelligenza artificiale, si fa decisamente più smart.

Attraverso la sovrapposizione di informazioni in tempo reale su ciò che lo smartphone sta inquadrando, permette di conoscere e decifrare meglio i luoghi che ci circondano, particolarmente utile quando ci si trova in aree sconosciute e dense di negozi, centri e servizi.

Ecco, questa funzione di Google Maps sta per essere arricchita con Live View al chiuso, che permetterà nei prossimi mesi di districarsi in oltre 1.000 nuovi aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali di varie città: Barcellona, Berlino, Francoforte, Londra, Madrid, Melbourne, Parigi, Praga, San Paolo, Singapore, Sydney, Taipei e Tokyo.

Le altre novità e la disponibilità

Oltre a queste due novità legate strette all’intelligenza artificiale, Google ha annunciato per il nostro mercato anche le funzioni di ricarica dei veicoli elettrici e le indicazioni a colpo d’occhio, per ottenere varie informazioni utili a piedi, in biclicletta e sui mezzi pubblici, subito, senza sbloccare il telefono o aprire Google Maps.

Per quanto riguarda infine la disponibilità, a differenza del solito, stavolta la Casa di Mountain View le ha annunciate tutte per il nostro mercato. La visualizzazione immersiva è già disponibile per le città citate, mentre serviranno alcuni mesi per il Live View al chiuso e le indicazioni a colpo d’occhio che saranno visibili sia su Android che su iPhone e compatibili anche con le Attività Live su iOS 16.1.