L'addio a Saab è datato 2011: 12 anni fa la Casa svedese ha di fatto cessato ogni tipo di attività. Non che non ci abbiano provato a riportarla in vita: prima l'olandese Spyker e poi la cinese NEVS si sono prodotte in roboanti annunci, per poi rimangiarsi tutto. Di Saab rimangono quindi solo ricordi, qualche auto in circolazione o chiusa in polverosi magazzini.

Come quelle ritrovate dal canale Youtube Forgotten Buildings, entrato in una concessionaria francese abbandonata da anni a custodire alcuni degli ultimi modelli della Casa.

Nascita e declino

Come si vede nel video la l'autosalone è stata visitato più e più volte, non solo con l'intento di documentare ciò che si trova al suo interno ma per vandalizzarla e smontare alcune Saab custodite al suo interno. Molti modelli infatti sono privi di ruote, parti degli interni, elementi del motore o altro.

Secondo i ragazzi di Forgotten Buildings però le Saab 9-3 e 9-5 nello showroom principale potrebbero ritornare in vita, a patto di poter spendere tempo e risorse per recuperare pezzi di ricambio e sistemarli al loro posto. Operazione non facile visto che la Casa ha chiuso i battenti da oltre un decennio. In aiuto potrebbero venire alcuni elementi presenti in officina, dove si trova anche un blocco motore apparentemente integro.

La gamma della Saab 9-3 di seconda generazione

Oltre ai modelli più recenti in altri ambienti della concessionaria sono presenti anche Saab ben più datate come una 9000, prodotta dal 1984 al 1998 e sostituita dalla 9-5. Al suo fianco sono presenti anche modelli di altre Case, come una Peugeot 307 CC, Renault 4 Van e Citroen C5 prima serie.

Saab 9-5 Aero

Chissà se prima o poi qualcuno deciderà di svuotare lo showroom e rimettere in sesto le auto abbandonate al suo interno. Di certo sarebbe un ottimo modo di rendere omaggio a una delle Case più rivoluzionarie del secolo scorso, quella che - per esempio - ha portato il turbo su auto più accessibili rispetto alle sportive prodotte da BMW e Porsche.