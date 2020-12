“Gli svedesi utilizzano le strade pubbliche per le operazioni dei loro caccia”.

Questa frase, letta su di un libro di Aerei da Combattimento, ha profondamente segnato l’infanzia di Andrea che continua ad essere appassionato di velivoli, esattamente come in quei magici anni ‘90 in cui scoprì cosa fosse un “Viggen con le ali", ancor prima che diventasse una spettacolare Limited Edition su ruote, protagonista di questa puntata.



SUA RARITA’, LA 9-3 VIGGEN



Partiamo dai numeri legati al suo prestigio: la Saab 9-3 Viggen è una vettura sportiva svedese importata in Italia tra il 1999 e il 2000, in sole 37 unità con carrozzeria coupé, e solo 8 in versione convertibile, mentre la rara (ma meno affascinante, ndr) carrozzeria a 5 porte è rimasta appannaggio di altri mercati.

Elaborata dalla Tom Walkinshaw Racing per conto di Saab, la stessa azienda che si occupò della Volvo 850 T5, la Saab 9-3 Viggen è equipaggiata con un quattro cilindri 2.3 sovralimentato capace di 230 CV e 350 Nm di coppia, prestazioni esplosive già sotto ai 2.000 giri. Le prestazioni che ne conseguono sono esilaranti: 250 km/h di velocità massima e 6,8 secondi (7,1 secondi per la Cabriolet) per accelerare da 0 a 100 km/h.



UNA PERLA DEL GRUPPO GM



Come il resto della serie 9-3, anche la Viggen condivide il suo il pianale con la Opel Calibra e quindi con la Opel Vectra (prima e seconda serie), m a anche con la prima Saab 9-5. L’abitabilità non le manca di certo così come una buona capacità di carico: si parte da 494 litri per arrivare a 1.314 litri abbattendo il divano posteriore.



HAN PRESO QUOTA



Rare, anzi rarissime, di conseguenza il prezzo oggi lo fa davvero chi vende. Fino a qualche anno fa si potevano trovare esemplari anche a 2/3 mila euro per la coupé, mentre le Cabriolet potevano arrivare a 4/5 mila euro. Ora la musica è davvero cambiata e la quotazione attuale ve la mostra Andrea nel suo video, parlando dell’annuncio da cui tutto ha avuto inizio!