Il cammino di Honda verso l'elettrico ri-comincia al CES di Las Vegas 2024 dove, come anticipato qualche tempo fa, hanno debuttato due futuristiche concept car chiamate ad anticipare la nuova famiglia di auto elettriche battezzata "Honda 0". Una gamma che integrerà 30 modelli a batteria commercializzati in numerosi mercati.

La prima concept, forse la più interessante, si chiama semplicemente Honda Saloon, la seconda - ben più particolare - ha il nome di Honda Space-Hub. Scopriamole nel dettaglio.

(Quasi) pronta per la produzione

La Honda Saloon si presenta con forme che fondono linee da berlina e da station wagon, con muso a cuneo e un posteriore particolare, senza lunotto e coda rettangolare con profilo luminoso e scritta Honda al centro. Uno stile molto particolare che difficilmente troverà spazio nella versione di serie - il cui lancio è previsto per il 2026 negli Stati Uniti e successivamente in altri Paesi - anche se alcuni elementi potrebbero sopravvivere.

Honda Saloon EV Concept al CES 2024 Honda Saloon Concept, gli interni

Una volta in produzione infatti la Honda Saloon potrebbe mantenere una carrozzeria fastback, che tanto va di moda in questo periodo, lasciandosi alle spalle quindi la moda dei SUV senza per questo rinunciare allo spazio interno, caratteristica sulla quale la Casa pone l'accento.

Gli interni sono quanto di più futuristico si possa immaginare, con monitor a occupare l'intera plancia, altri integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori e uno stile decisamente minimal, con volante stile yoke di Tesla (o K.I.T.T. di Supercar per i più nostalgici) a gestire uno sistema di sterzo by wire.

Il dettaglio più interessante, del quale però conosciamo praticamente nulla, riguarda la piattaforma, ideata appositamente per i modelli della famiglia Honda 0.

Monovolume o furgone?

Della Honda Space-Hub sappiamo ancora meno: si tratta - per citare la stessa Honda - di un veicolo sviluppato per "migliorare la vita quotidiana delle persone". Spazio interno a non finire, tanta luce e due file di sedili disposte una di fronte all'altra, per creare una sorta di ufficio mobile.

In questo caso la forma segue la funzione, con carrozzeria da monovolume e linee sinuose che non lasciano però spazio ad andamento inclinato del tetto.

Honda Space-Hub al CES 2024 Honda Space-Hub Concept, gli interni

Cosa aspettarsi

Non bisogna quindi cercare nelle due concept indizi su ciò che arriverà in futuro, almeno in termini stilistici. Ciò che conta è la filosofia: auto elettriche con tanto spazio, basate su una piattaforma sviluppata internamente (non sarà quindi quella firmata General Motors e utilizzata per Honda Prologue e il SUV Acura ZDX) con nuove batterie batterie ad alta densità energetica, in grado di ricaricarsi dal 15% all'80% della loro capacità in 10-15 minuti. Accumulatori che, secondo quanto dichiarato dalla Casa, hanno una percentuale di degradazione inferiore al 10% in 10 anni.

Il nuovo logo Honda dedicato alle auto elettriche Il logo dedicato alla famiglia Honda 0

Tutte le auto della famiglia Honda 0 saranno equipaggiati con un sistema di infotainment di nuova generazione, nel quale sarà integrata un'intelligenza artificiale in grado di apprendere esigenze e abitudini del conducente nel corso del tempo. Inoltre ci saranno sistemi di guida autonoma di Livello 3 o 4. secondo Honda, offriranno un sistema di guida automatizzata di nuova generazione che consentirà di guidare a mani libere sulle strade di superficie.

Un'ultima cosa: per le auto elettriche di prossima generazione verranno utilizzati nuovi loghi: uno per le elettriche "classiche" e un altro per quelle della famiglia Honda 0.