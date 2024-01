La versione 2024 della Lexus UX full hybrid si aggiorna e sale di potenza: arriva infatti la Lexus UX 300h che prende il posto della precedente 250h e passa da 184 a 199 CV.

La cavalleria aumentata è stata ottenuta anche grazie alla nuova batteria agli ioni di litio da 222 volt che prende il posto di quella al nichel-metal idruro da 216 volt. Il motore termico resta il 2.0 quattro cilindri a benzina.

Più scatto, meno consumi

Questo si traduce in una migliore accelerazione da 0 a 100 km/h, con un tempo di 8,1 secondi (erano 8,5 secondi sulla UX 250h) per la trazione anteriore e di 7,9 secondi (erano 8,7) per la trazione integrale.

Lexus UX 300h, la vista posteriore

Anche i consumi della Lexus UX 300h sono migliorati, con la trazione anteriore che scende da 5,0 a 4,7 l/100 km e l'integrale che passa da 5,4 a 5,0 l/100 km.

Molto importante per questi risultati è anche la presenza a bordo della nuova Lexus UX 300h e-Four a trazione integrale di un motore elettrico posteriore da 41 CV, vale a dire 5,6 volte più potente del precedente da 7 CV. Questo si traduce in un'accelerazione più rapida, ma anche in una dinamica di guida più precisa, soprattutto in curva e in accelerazione.

Lexus UX 300h, la vista di tre quarti anteriore

La dinamica della nuova Lexus beneficia anche di una maggiore rigidità della carrozzeria data dall'adozione di un rinforzo per il supporto del radiatore anteriore e di un irrigidimento del portellone posteriore.

Strumentazione digitale e bi-color esteso

Su tutte le Lexus UX 2024 è disponibile a richiesta un quadro strumenti digitale da 12,3" che cambia look in base alla modalità di guida e alla personalizzazione scelta, mentre il touchscreen multimediale da 8" in plancia è stato aggiornato.

Lexus UX 300h, la strumentazione digitale

Tra le altre novità di Lexus UX per il 2024 ci sono anche gli inediti colori Sonic Copper per gli esterni e Light Sand per gli interni, i rivestimenti senza pelle opzionali, il nuovo volante con sistema di monitoraggio dell'attenzione del guidatore, il Driver Emergency Stop in caso di emergenza e la chiave digitale su smartphone. Per gli allestimenti F-Sport e F-Sport Design la variante bicolore prevede ora un set di tinte che si estende a tutti i montanti.

Lexus UX 300h, i sedili posteriori

Per gli ausili alla guida si segnala la presenza del Proactive Driving Assist che utilizza la telecamera anteriore dell'auto per individuare i pericoli a bassa velocità in città e il Safe Exit Assist che aiuta a prevenire le collisioni con i veicoli che provengono da dietro quando si aprono le portiere.