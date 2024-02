Verde come un prato in cui passeggiare. E' l’esclusiva vernice BMW Individual “Oxford Green” pensata per la X7 che BMW Italia ha realizzato con Poldo Dog Couture, azienda specializzata nell'abbigliamento per cani.

Dentro ci sono accessori esclusivi, come un guinzaglio e un collare in pelle, una copertina 121 x 114 cm per il sedile posteriore in nylon stampato ed Alcantara e un cuscino imbottito in ovatta termica agganciato al sedile dell’auto per ospitare i cani più piccoli. Dietro, nel bagagliaio, c'è pure un baule in ebano rivestito a sua volta in pelle martellata verde bosco, contenente tre cassetti.

Mai vista una X7 così

L’esclusivo kit da viaggio comprende anche una cintura di sicurezza di 94 cm alla massima estensione (regolabile), esclusi moschettone ed ardiglione (106 cm inclusi) in pelle accoppiata a nastro, per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori.

BMW X7 xDrive40d by Poldo Dog Couture

Poi ci sono: una fiaschetta termica; due ciotole in porcellana decorate con logo Poldo Dog Couture poggiate su un vassoio in ebano realizzato su misura; sacchetti igienici e salviettine; uno ionizzatore di essenze realizzato da Luca Maffei che riesce anche a catturare ed eliminare i cattivi odori.

Cosa dice chi l'ha ideata

L'auto si ispira ad "un bosco di prima mattina dove l’aria è pervasa da una sinfonia di avvolgenti profumi di resina", ha detto Rossella Barbuto, Direttore Creativo di Poldo Dog Couture.

"BMW Italia vede la collaborazione con Poldo Dog Couture per una reinterpretazione di funzionalità, libertà e versatilità della BMW X7, garantendo un’attenzione ai dettagli di livello superiore, per condividere con stile gli spazi interni insieme ai membri a quattro zampe della famiglia", ha aggiunto Carlo Botto Poala, direttore Marketing BMW di BMW Italia.