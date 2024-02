La Denza N7 arriva in Europa. Il SUV elettrico cinese di alta gamma ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Shaghai e in un solo giorno ha raccolto ben 11.687 ordini. Il Salone di Ginevra 2024 è l'occasione per BYD di presentare al nostro mercato i sub-brand YangWang e Denza (quest'ultima nata da una joint venture con Mercedes) e la N7 è tra le novità che presto vedremo in vendita anche da noi.

Costruita sull'architettura ePlatform 3.0 di BYD la N7 è un'elettrica a trazione posteriore o integrale che offre 5 posti e promette un'autonomia di 570 km (NEDC). Per conoscere i prezzi e gli allestimenti bisognerà però avere pazienza.

Denza N7 2024: gli esterni

Il SUV a 5 posti Denza N7 ha una linea aggraziata che nel linguaggio di design interno alla casa viene definito "π-MOTION". In pratica si vogliono offrire ai clienti "infinite possibilità" facendoli scegliere tra due stili di frontale.

Denza N7 Il posteriore della N7

Denza N7 2024: le dimensioni

La Denza N7 è un SUV di medie dimensioni, parliamo di 4,86 metri di lunghezza, 1,935 metri di larghezza e 1,602 metri di altezza, mentre il passo è di 2,94 metri. Il bagagliaio anteriore può ospitare una valigia da 50,8 cm.

Dimensioni Denza N7 Lunghezza 4,86 metri Larghezza 1,935 metri Altezza 1,602 metri Passo 2,94 metri

Denza N7 2024: gli interni e la tecnologia

Trattandosi di un SUV alto di gamma ogni dettaglio a bordo della Denza N7 è molto curato e attento alla qualità percepita. C'è un ampio tetto panoramico e i sedili sono rivestiti in pelle Nappa. Ciò che più attira l'attenzione di chi sale a bordo però è l'abbondante tecnologia.

Gli interni della Denza N7

I passeggeri hanno a disposizione sei schermi, tra cui un enorme schermo di controllo centrale da 17,3 pollici e un pannello strumenti LCD da 10,25 pollici. E’ dotato anche del processore Qualcomm e in futuro sarà compatibile con il sistema operativo Hongmeng sviluppato da Huawei come un’alternativa ad Android di Google.

La N7 è inoltre il primo modello prodotto in serie a utilizzare il sistema audio per auto su misura di Devialet con un suono surround ad alta fedeltà e frequenze ultrabasse per una chiarezza ottimale.

Denza N7 2024: motori, batteria, autonomia, ricarica

Le informazioni tecniche sulla versione della Denza N7 che arriva in Europa sono ancora poche. È noto che è costruita sulla piattaforma elettrica 3.0 di BYD e che beneficia del sistema di sospensioni pneumatiche di nuova generazione DiSus di BYD, DiSus-A, che offre la possibilità di regolare l'altezza, la rigidità e lo smorzamento delle sospensioni.

Intanto Denza comunica un'autonomia di 570 km (NEDC) e la ricarica a doppia porta (230kW) con ricarica (dal 30% all'80%) in 20 minuti.

La piattaforma ePlatform 3.0 di BYD

Denza N7 2024: prezzi e allestimenti

I prezzi e gli allestimenti della N7 per l'Europa devono ancora essere comunicati. In Cina la gamma ha prezzi compresi tra 301.800 e 379.800 yuan (38.300 - 48.300 euro circa al cambio attuale).