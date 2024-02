Non solo novità di prodotto per l'Europa. Al Salone di Ginevra 2024 BYD porta al debutto due sub-brand (YangWang e Denza) e il BYD Seal U DM-i, che introduce la tecnologia BYD Super DM (Dual Mode) nel nostro Continente.

In mostra c'è anche la nuova versione del SUV elettrico a 7 posti BYD Tang, che ha ottenuto 5 stelle nei crash test EuroNCAP e promette un'autonomia fino a 530 chilometri (WLTP combinato).

Sei novità per tutti i gusti

Le novità BYD al Salone di Ginevra 2024 (dal 26 febbraio al 3 marzo) sono di ogni genere, anzi, segmento. Iniziamo dai SUV: si va dall'Atto 3 all'E-SUV Tang, passando per il D-SUV Seal U, presentato a Ginevra nella nuova variante ibrida plug-in (la SEAL U DM-i sarà lanciata nei Paesi europei dove l'infrastruttura di ricarica elettrica non è ancora matura).

Poi ci sono due berline: la berlina di segmento E Han e quella di segmento D Seal. Infine, per non farsi mancare un'utilitaria di segmento C, BYD porta al bedutto in Europa la Dolphin.

YangWang e Denza arrivano in Europa

Al Salone di Ginevra 2024, BYD mostra in anteprima il sub-brand di lusso YangWang, che rappresenta l'apice dell'innovazione nella tecnologia dei veicoli a nuova energia. Lo YangWang U8 fa da portabandiera.

La piattaforma è la e⁴ di BYD, la prima al mondo a quattro motori indipendenti ad essere prodotta in serie. La gestione indipendente della coppia sulle quattro ruote da parte dei quattro motori consente all'U8 di utilizzare lo sterzo differenziale e quindi le ruote di destra e di sinistra possono girare in direzioni opposte, permettendo la rotazione a 360 gradi sul posto.

Yangwang U8 Premium Edition

Un'altra innovazione di cui lo YangWang U8 è portavoce è il DiSus Intelligent Body Control System, pensato per ridurre il rischio di ribaltamento, minimizzare lo spostamento degli occupanti durante le curve, le accelerazioni e le frenate ad alta velocità e proteggere il veicolo da danni in condizioni stradali difficili.

Denza, invece, è la joint venture tra BYD e Mercedes-Benz nata nel 2010. A Ginevra ci sono la D9 e la N7.