Quante auto circolano sulle strade europee? Quali sono i Paesi con più auto e quelli con più vetture pro capite? Vi siete poi chiesti quanto sono vecchi questi veicoli e quale alimentazione hanno?

Per rispondere a queste domande ci sono i nuovi dati 2024 dall'Acea, l'associazione dei produttori europei di automobili, riferiti al 2022 e capaci di soddisfare ogni curiosità. Partiamo quindi coi numeri!

In Europa circolano 297 milioni di auto, Germania in testa

Iniziamo con i Paesi dell'Europa allargata (EU+EFTA+UK, senza Bulgaria e Malta) che vedono più auto in circolazione sulle loro strade, una classifica che parte da un dato continentale di 297.170.530 auto, in crescita dell'1% rispetto al 2021.

In cima alla graduatoria delle Nazioni più "piene di auto" c'è la Germania con la bellezza di 48.763.036 vetture in circolazione (+0,5% sul 2021), davanti all'Italia con 40.213.061 auto (+1,0%) e alla Francia a quota 38.856.492 (+0,1%). Da segnalare è anche la continua crescita della Polonia che nel 2022 supera la Spagna e si posiziona al quinto posto in classifica.

Traffico a Berlino

Nelle ultime posizioni troviamo invece Paesi più piccoli o meno popolosi come Cipro (601.131) il Lussemburgo (448.454) e l'Islanda (236.824).

Numero di auto circolanti

Germania - 48.763.036 Italia - 40.213.061 Francia - 38.856.492 Regno Unito - 37.050.775 Polonia - 26.457.659 Spagna - 25.644.595 Paesi Bassi - 9.233.107 Repubblica Ceca - 6.425.417 Romania - 7.865.186 Belgio - 5.877.949 Portogallo - 5.560.000 Grecia - 5.495.927 Austria - 5.150.890 Svezia - 4.980.543 Svizzera - 4.768.843 Ungheria - 4.091.975 Norvegia - 2.876.313 Danimarca - 2.794.055 Finlandia - 2.740.393 Slovacchia - 2.721.252 Irlanda - 2.292.748 Croazia - 1.836.016 Lituania - 1.347.548 Slovenia - 1.221.702 Estonia - 849.294 Lettonia - 769.345 Cipro - 601.131 Lussemburgo - 448.454 Islanda - 236.824

La densità più alta è in Polonia: 703 auto ogni 1.000 abitanti

Il dato forse più interessante è però quello del numero di auto per abitante, ovvero quante auto circolanti ci sono nei vari Paesi europei in rapporto alla popolazione. La media europea rilevata nel 2022 parla di 570 auto ogni 1.000 abitanti, ma ci sono Nazioni che vantano molte più auto ogni mille abitanti.

Auto sulle strade polacche, a Varsavia

Un po' a sorpresa e con una crescita notevole negli ultimi anni vince questa classifica la Polonia con 703 auto per 1.000 abitanti, ovvero 1,42 abitanti per ogni auto, mentre il Lussemburgo si conferma tra le capofila con 695 auto su 1.000 persone (1,43 abitanti per auto). L'Italia è terza a quota 681 (1,46 abitanti/auto).

Numero di auto circolanti per 1.000 abitanti

Polonia - 703 Lussemburgo - 695 Italia - 681 Cipro - 664 Estonia - 638 Islanda - 629 Repubblica Ceca - 611 Germania - 586 Slovenia - 580 Austria - 574 Media EU - 574 Francia - 572 Media EU+EFTA+UK - 570 Regno Unito - 549 Svizzera - 546 Media EFTA - 542 Spagna - 541 Portogallo - 537 Norvegia - 530 Grecia - 525 Paesi Bassi - 525 Belgio - 506 Slovacchia - 501 Finlandia - 494 Lituania - 480 Svezia - 477 Danimarca - 476 Croazia - 475 Irlanda - 453 Ungheria - 422 Romania - 413 Lettonia - 410

Tra i Paesi che hanno la minore densità automobilistica si segnalano invece l'Ungheria con 422 auto per 1.000 abitanti (2,37 abitanti per auto), la Romania da 413 vetture (2,42 abitanti/auto) e per ultima la Lettonia con 410 auto ogni 1.000 abitanti (2,44 abitanti/auto).

Le auto più vecchie? Sono in Grecia

Scendendo un po' più nel dettaglio dei dati Acea troviamo l'età media delle auto in circolazione nei vari Paesi europei. Questa particolare classifica dei mercati con le auto più vecchie è dominata dalla Grecia con una media di 17,3 anni, seguita dall'Estonia (16,6 anni) e dalla Repubblica Ceca (15,9 anni). La media dell'Unione europea è invece di 12,3 anni.

Una vecchia Volkswagen Maggiolino in una strada di Atene

Età media delle auto in circolazione

Grecia - 17,3 anni Estonia - 16,6 anni Repubblica Ceca - 15,9 anni Lettonia - 15,2 anni Polonia - 14,9 anni Romania - 14,9 anni Lituania - 14,7 anni Slovacchia - 14,7 anni Ungheria - 14,6 anni Spagna - 13,9 anni Portogallo - 13,6 anni Croazia - 13,3 anni Finlandia - 12,9 anni Italia - 12,5 anni Media EU - 12,3 anni Islanda - 12,0 anni Paesi Bassi - 11,7 anni Slovenia - 11,2 anni Francia - 10,8 anni Norvegia - 10,8 anni Svezia - 10,7 anni Regno Unito - 10,3 anni Germania - 10,0 anni Svizzera - 10,0 anni Belgio - 9,8 anni Irlanda - 9,1 anni Austria - 8,9 anni Danimarca - 8,9 anni Lussemburgo - 7,9 anni

Le auto più recenti e nuove circolano invece in Lussemburgo, Paese con un parco auto dall'età media di 7,9 anni, ma anche Danimarca e Austria spiccano per "freschezza" delle vetture sulle loro strade, entrambe a quota 8,9 anni.

Le auto ultra decennali sono più numerose in Italia

Leggermente diversa, ma sempre basata sulla vetustà delle auto in circolazione, è poi la classifica che trovate qui sotto con i Paesi con più auto oltre i dieci anni di vita, in numero assoluto. Qui "vince" l'Italia con quasi 24 milioni di auto più che decennali in circolazione, seguita da Germania a quasi 22 milioni e Polonia a 21 milioni.

Una vecchia Fiat 500 a Roma

Auto con più di 10 anni in circolazione

Italia - 23.819.479 Germania - 21.947.427 Polonia - 21.393.509 Francia - 20.385.505 Spagna - 16.237.639 Regno Unito - 15.900.749 Romania - 6.362.815 Paesi Bassi - 4.684.379 Grecia - 4.506.033 Repubblica Ceca - 4.291.380 Portogallo - 3.472.737 Ungheria - 3.026.224 Svezia - 2.305.174 Austria - 2.291.833 Belgio - 2.068.592 Svizzera - 2.031.577 Slovacchia - 1.797.147 Finlandia - 1.573.670 Norvegia - 1.289.250 Croazia - 1.237.593 Lituania - 1.031.413 Irlanda - 889.793 Danimarca - 795.496 Slovenia - 660.662 Estonia - 598.105 Lettonia - 594.095 Cipro - 401.805 Lussemburgo - 117.826 Islanda - 85.065

I mercati dove invece le auto ultra decennali sono meno numerose risultano essere Cipro Lussemburgo e Islanda.

Quale alimentazione è più diffusa in Europa?

Un'altra parte molto interessante del nuovo report dell'Acea è quella relativa alla diffusione delle diverse alimentazioni sulle strade dei vari Paesi europei. Vediamo le singole statistiche, partendo dal dato continentale e passando poi alle classifiche delle quote di mercato per Paese.

La prima classifica ci dice che nell'Europa allargata a 29 Paesi (EU+UK+EFTA) le auto più diffuse sono ancora quelle a benzina, con un 50,6% del totale del circolante, e quelle diesel che arrivano al 40,8%. Al terzo posto ci sono le ibride seguite dalle vetture bifuel a Gpl, mentre le auto elettriche occupano solo la quinta posizione con una penetrazione dell'1,2%.

Unione europea (quota di mercato)

Benzina - 50,6% Diesel - 40,8% Ibride - 3,1% Gpl - 2,6% Elettriche - 1,2% Ibride plug-in - 1,0% Metano - 0,6% Altro - 0,1% Non identificato - 0,1%

Auto a benzina

Qual è invece il mercato con più auto a benzina circolanti? I dati Acea ci dicono che è la Grecia con quasi il 90% del parco circolante, seguita da Paesi Bassi e Cipro, mentre nelle ultime posizioni ci sono Norvegia e Lituania.

Una vecchia pompa di benzina

Benzina (quota di mercato)

Grecia - 89,6% Paesi Bassi - 78,2% Cipro - 74,8% Finlandia - 67,6% Svizzera - 63,4% Ungheria - 63,1% Germania - 62,7% Danimarca - 61,7% Regno Unito - 58,1% Repubblica Ceca - 57,1% Romania - 54,9% Estonia - 54,4% Belgio - 53,1% Slovacchia - 50,0% Svezia - 49,9% Slovenia - 46,2% Islanda - 45,6% Polonia - 44,6% Italia - 44,0% Lussemburgo - 43,3% Austria - 42,6% Francia - 40,4% Spagna - 39,5% Croazia - 39,0% Portogallo - 36,5% Irlanda - 36,1% Lettonia - 31,3% Norvegia - 28,7% Lituania - 24,8%

Auto diesel

Due Paesi baltici si dividono invece lo scettro di regine del diesel, con la Lettonia che col 65,8% del suo mercato prevale leggermente sulla Lituania e sul Portogallo. Le auto a gasolio sembrano invece non piacere proprio nei Paesi Bassi e in Grecia.

Una pompa di gasolio

Diesel (quota di mercato)

Lettonia - 65,8% Lituania - 63,5% Portogallo - 58,8% Croazia - 56,0% Irlanda - 55,8% Spagna - 55,7% Francia - 53,0% Austria - 51,5% Slovenia - 50,7% Lussemburgo - 45,4% Slovacchia - 43,8% Romania - 42,2% Italia - 42,1% Estonia - 41,5% Polonia - 39,5% Norvegia - 38,5% Belgio - 39,3% Repubblica Ceca - 39,3% Regno Unito - 34,7% Svezia - 33,5% Islanda - 33,0% Ungheria - 31,6% Germania - 29,6% Svizzera - 28,1% Danimarca - 26,6% Finlandia - 26,3% Cipro - 21,5% Paesi Bassi - 9,8% Grecia - 8,7%

Auto elettriche

L'unico mercato europeo dove le auto elettriche registrano una quota di mercato molto alta è sempre la Norvegia con il suo 20,8%, seguita a distanza da Islanda (7,3%) e Danimarca e Svezia a pari merito al 4,0%. Ultime in classifica per le auto a zero emissioni sono invece Cipro e Grecia, entrambe allo 0,1%.

Un auto elettrica in ricarica

Elettriche (quota di mercato)

Norvegia - 20,8% Islanda - 7,3% Danimarca - 4,0% Svezia - 4,0% Paesi Bassi - 3,7% Lussemburgo - 3,1% Svizzera - 2,3% Austria 2,1% Germania - 2,1% Regno Unito - 2,1% Finlandia - 1,6% Irlanda - 1,6% Belgio - 1,5% Francia - 1,5% Portogallo - 0,9% Ungheria - 0,7% Slovenia - 0,6% Lettonia - 0,5% Lituania - 0,5% Estonia - 0,4% Italia - 0,4% Spagna - 0,4% Croazia - 0,3% Romania - 0,3% Repubblica Ceca - 0,2% Polonia - 0,2% Slovacchia - 0,2% Cipro - 0,1% Grecia - 0,1%

Auto ibride plug-in

Il regno europe delle auto ibride plug-in è la Scandinavia, con l'Islanda in prima posizione (8,4%) seguita da Norvegia e Svezia. In fondo alla classifica ci sono invece Paesi come Austria e Italia con un parco circolante praticamente nullo.

Auto ibride plug-in

Ibride plug-in (quota di mercato)

Islanda - 8,4% Norvegia - 6,8% Svezia - 4,8% Danimarca - 3,8% Finlandia - 3,8% Belgio - 3,0% Lussemburgo - 2,7% Pçaesi Bassi - 2,1% Germania - 1,8% Svizzera - 1,4% Irlanda - 1,2% Francia - 1,1% Regno Unito - 1,1% Portogallo - 1,0% Ungheria - 0,6% Spagna - 0,5% Lituania - 0,3% Polonia - 0,2% Slovacchia - 0,2% Slovenia - 0,2% Croazia - 0,1% Grecia - 0,1% Lettonia - 0,1% Repubblica Ceca - 0,1% Romania - 0,1% Austria - 0,0% Cipro - 0,0% Estonia - 0,0% Italia - 0,0%

Auto mild hybrid e full hybrid

Piuttosto bassa è anche la quota di auto mild hybrid e full hybrid che circolano nei vari Paesi europei, ma il Lussemburgo, l'Islanda e la Norvegia spiccano ai primi posti. La Finlandia chiude invece la classifica con uno 0,0%.

Auto full hybrid

Auto mild hybrid e full hybrid (quota di mercato)

Lussemburgo - 5,4% Islanda - 5,1% Norvegia - 5,1% Irlanda - 5,0% Paesi Bassi - 4,9% Svizzera - 4,6% Lituania - 4,2% Danimarca - 3,9% Italia - 3,9% Regno Unito - 3,8% Austria - 3,7% Spagna - 3,6% Svezia - 3,5% Cipro - 3,4% Estonia - 3,4% Francia - 3,3% Ungheria - 3,2% Germania - 3,0% Polonia - 2,4% Belgio - 2,1% Slovacchia - 2,0% Slovenia - 1,7% Portogallo - 1,6% Croazia - 1,3% Lettonia - 1,3% Grecia - 1,2% Romania - 0,8% Repubblica Ceca - 0,1% Finlandia - 0,0%

Auto a metano

L'Italia è il Paese dove circolano più auto a metano (2,4% del totale secondo i dati 2022), seguita con un certo distacco da Svezia e Islanda. Il dato più evidente è invece quello di una quota di mercato nulla in più della metà dei Paesi europei.

Rifornimento di metano

Metano (quota di mercato)

Italia - 2,4% Svezia - 0,8% Islanda - 0,7% Finlandia - 0,6% Francia - 0,6% Repubblica Ceca - 0,4% Belgio - 0,3% Estonia - 0,3% Germania - 0,2% Svizzera - 0,2% Grecia - 0,1% Paesi Bassi - 0,1% Slovacchia - 0,1% Spagna - 0,1% Austria - 0,0% Croazia - 0,0% Cipro - 0,0% Danimarca - 0,0% Irlanda - 0,0% Lettonia - 0,0% Lituania - 0,0% Lussemburgo - 0,0% Polonia - 0,0% Portogallo - 0,0% Romania - 0,0% Slovenia - 0,0% Norvegia - 0,0% Regno Unito - 0,0% Ungheria - 0,0%

Auto a Gpl

Alla Polonia va il titolo di regina del Gpl, mentre Italia e Croazia occupano la seconda e terza posizione in graduatoria. In tanti Paesi le auto alimentate da gas di petrolio liquefatti son invece sconosciute.

Rifornimento auto a GPL

Gpl (quota di mercato)

Polonia - 13,1% Italia - 7,2% Croazia - 3,3% Slovacchia - 1,9% Repubblica Ceca - 1,6% Paesi Bassi - 1,1% Germania - 0,7% Ungheria - 0,7% Slovenia - 0,5% Romania - 0,4% Belgio - 0,3% Spagna - 0,3% Lettonia - 0,2% Lituania - 0,2% Austria - 0,1% Grecia - 0,1% Lussemburgo - 0,1% Cipro - 0,0% Danimarca - 0,0% Estonia - 0,0% Finlandia - 0,0% Francia - 0,0% Irlanda - 0,0% Portogallo - 0,0% Regno Unito - 0,0% Svezia - 0,0% Islanda - 0,0% Norvegia - 0,0% Svizzera - 0,0%

Auto con altre alimentazioni

Nelle statistiche sulle "altre alimentazioni" rientrano invece le auto fuel cell alimentate a idrogeno, quelle a miscele di etanolo come l'E85, i biocarburanti e gli ancora rarissimi e-fuel. Da questi dati emerge il primo posto della Svezia con un 3,6% del merrcato grazie alle molte auto alimentate a E85 sulle sue strade. Negli altri Paesi queste alimentazioni alternative sono in pratica sconosciute.

I biocarburanti

Altro (quota di mercato)

Svezia - 3,6% Portogallo - 1,0% Irlanda - 0,3% Lituania - 0,3% Finlandia - 0,2% Cipro - 0,1% Lettonia - 0,1% Paesi Bassi - 0,1% Regno Unito - 0,1% Austria - 0,0% Belgio - 0,0% Croazia - 0,0% Danimarca - 0,0% Estonia - 0,0% Francia - 0,0% Germania - 0,0% Grecia - 0,0% Islanda - 0,0% Italia - 0,0% Lussemburgo - 0,0% Norvegia - 0,0% Polonia - 0,0% Repubblica Ceca - 0,0% Romania - 0,0% Slovacchia - 0,0% Slovenia - 0,0% Spagna - 0,0% Svizzera - 0,0% Ungheria - 0,0%

Elaborazione Motor1.com su dati Acea