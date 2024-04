La partnership strategica tra Toyota e Suzuki, ormai attiva da diversi anni, sta per dare i suoi frutti anche in India.

Dopo l'Urban Cruiser Hyryder, un SUV medio basato sulla Grand Vitara, il listino Toyota si amplierà presto con il nuovo Taisor, un crossover con linee da coupé posizionato a listino un gradino più in basso del modello appena citato e basato sulla Suzuki Fronx (sempre per il mercato locale).

In arrivo a breve

Il lancio ufficiale del nuovo modello è previsto per il 3 aprile e, a distanza di poche ore, Toyota ha pubblicato sulle sue pagine social in India un piccolo teaser video che ne mostra i primi dettagli.

Per quanto riguarda il design degli esterni, come accade spesso per i prodotti frutto della partnership tra le due aziende, il nuovo modello cambierà solo di pochissimi dettagli rispetto all'auto originale.

A variare, probabilmente, saranno prima di tutto i loghi, i paraurti e i cerchi in lega, insieme alla firma luminosa a LED, come si può vedere dal video divulgato dall'azienda.

Tecnologia in più

All'interno, invece, è molto probabile che farà il suo ingresso un nuovo sistema multimediale - forse ereditato dai modelli europei - con schermo touch, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera a 360 gradi, ricarica wireless per il telefono, ingresso e avviamento senza chiave e climatizzatore automatico.

Toyota Yaris Cross 2024, gli interni

A restare invariata rispetto al SUV Suzuki dovrebbe invece essere la gamma motori. Il propulsore principale dovrebbe infatti restare il 1.0 turbo benzina a 3 cilindri capace di erogare fino a 100 CV di potenza e 147 Nm di coppia.

L'altra opzione, invece, dovrebbe essere un 4 cilindri aspirato da 1,2 litri in grado di erogare fino a 90 CV di potenza e 113 Nm di coppia. Entrambi abbinati a un cambio manuale o automatico.

Suzuki Fronx sarà la base della Toyota Taisor

Sia la Suzuki Fronx che la Toyota Taisor è probabile che non arriveranno mai in Europa, tuttavia offrono uno sguardo interessante su ciò che i due celebri produttori stanno realizzando in questo periodo oltreoceano.