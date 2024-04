C'è un'importante novità nella gamma europea della Tesla Model Y. Il SUV elettrico americano accoglie oggi anche nel listino italiano la prima Model Y Long Range a trazione posteriore, la versione con singolo motore elettrico che vanta un'autonomia dichiarata WLTP di ben 600 km.

Ricordiamo che fino a oggi la Model Y con l'autonomia più estesa era la Long Range AWD con 533 km omologati. La nuova Tesla Model Y Long Range RWD è già ordinabile sul sito ufficiale Tesla e ha un prezzo base di 48.990 euro.

Autonomia di 600 km e consumo di 14,9 kWh/100 km

La Tesla Model Y Long Range RWD ha un motore singolo al retrotreno, la trazione posteriore, un pacco batterie ad alta densità energetica dalla capacità non dichiarata, una pompa di calore di serie e pneumatici a bassa resistenza.

Tesla Model Y, la vista di tre quarti anteriore

Il risultato è un consumo WLTP di 14,9 kWh/100 km e un'autonomia WLTP di 600 km con i cerchi Gemini da 19". Con i cerchi Induction da 20" opzionali (2.200 euro) l'autonomia della Model Y Long Range RWD scende a 565 km.

Gli optional

Tra gli altri optional a pagamento dell'inedita Model Y Long Range RWD, prodotta nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, c'è la vernice metallizzata Blu Oceano da 1.300 euro e le speciali tinte Rosso Ciliegia Scuro e Argento Mercurio destinate solo ai mercati di Europa e Medio Oriente.

Tesla Model Y, gli interni

Da ricordare è poi la possibilità di avere gli interni con rivestimenti in bianco e nero da 1.200 euro anziché solo neri, il gancio di traino da 1.350 euro, l'Autopilot avanzato Tesla da 3.800 euro e la guida autonoma al massimo potenziale che costa 7.500 euro.

Tesla Model Y, la vista di tre quarti posteriore

Tutte le Tesla Model Y: prezzi e prestazioni

Come recap riportiamo qui sotto tutte le Model Y al momento disponibili in Italia, con le relative prestazioni e prezzi, ricordando che la nuova Long Range RWD supera la cifra massima di 42.700 euro prevista per ottenere gli incentivi statali e non può quindi avere nessun ecobonus.