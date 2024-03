Quali sono le auto più popolari in Europa e negli USA tra i privati

Le consuete statistiche sulle vendite di veicoli nel mondo comprendono tutti i tipi di immatricolazioni. Le classifiche che vediamo sono il risultato delle vendite combinate di acquisti privati e di quelli effettuati da aziende (auto aziendali), flotte (noleggio) o dagli stessi concessionari (autoimmatricolazioni). Quando si analizza ogni tipo di immatricolazione/vendita emergono però differenze interessanti.

In questo articolo mi concentro sui volumi di vendita al dettaglio, ovvero sugli acquisti effettuati dai privati sulla base dei dati di JATO Dynamics per 24 Paesi in Europa e negli Stati Uniti.

Non è stata la Tesla Model Y

A differenza della classifica generale (tutti i tipi di immatricolazioni), l'auto più immatricolata in Europa nel 2023 tra i privati non è stata la Tesla Model Y, ma la Dacia Sandero. Questa popolare B-hatch del gruppo Renault ha immatricolato 187.210 unità a privati su un totale di 221.302 unità, comprese le immatricolazioni aziendali. Non solo è stato il modello più popolare, ma anche quello con la più alta quota di vendite ai privati (85%).

Top 10 auto più immatricolate tra privati in Europa nel 2023

Queste sono buone notizie per la casa automobilistica francese. Le vendite ai privati sono di solito più redditizie di quelle a noleggio, alle aziende o alle auto-immatricolazioni (che solitamente richiedono grandi sconti in seguito alla negoziazione di grandi lotti di auto e quindi non piacciono molto agli investitori).

L'altro grande messaggio della Sandero come auto più venduta ai privati rappresenta il fatto che la maggior parte dei consumatori in Europa deve fare i conti con auto sempre più costose e un reddito che resta stabile. Molte persone cercano solo un mezzo di trasporto privato affidabile e la Dacia Sandero è una scelta valida.

Top 10 marchi con la quota d’immatricolato ai privati più alto nel 2023 in Europa (con immatricolazioni superiori a 1.000 unità)

Tuttavia, la più costosa Tesla Model Y ha occupato la seconda posizione nella classifica dei privati. Il marchio ha registrato quasi 125.400 unità, con un aumento dell'89% rispetto al 2022. Nonostante il prezzo più elevato della Sandero, la Model Y è diventata il riferimento per gli automobilisti alla ricerca di un'elettrica. Un buon risultato anche per Tesla. Tuttavia, le immatricolazioni a privati hanno rappresentato il 51% del totale del modello, il che significa che è molto popolare anche tra le aziende.

Per quanto riguarda i gruppi, quello Volkswagen ha guidato la classifica con 1,02 milioni di unità, pari al 32% del totale. Segue il Gruppo Renault, che ha superato Stellantis di 10.000 unità con 710.000 unità, pari al 61% delle immatricolazioni totali. Il volume di Stellantis per i privati ha rappresentato il 34% del volume totale nel 2023.

La Toyota RAV4 brilla in America

I dati relativi agli Stati Uniti sono suddivisi in base ai tipi di vendita per flotte e non. Le classifiche escludono i volumi il cui tipo di vendita non è identificato, circa il 10% del mercato. In base a ciò, la Toyota RAV4 è risultata in testa alla classifica non-flotte, davanti alla Tesla Model Y e al popolare Ford F-150, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Top 10 modelli più venduti in America. Vendite non-flotte nel 2023

I dati mostrano che il volume non-fleet ha rappresentato il 90% del volume totale del RAV4 e il 99,5% del Model Y. La ripartizione del Ford F-150 è stata del 75% per i non-fleet e del 25% per le flotte.

In totale, le vendite non destinate alle flotte hanno rappresentato l'85% delle vendite americane di veicoli leggeri nuovi. Si tratta di due punti percentuali in meno rispetto al totale registrato nel 2022, il che significa che le flotte stanno guadagnando terreno.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.