Un terremoto ha scosso l'industria automobilistica nel 2023. Non si trattava degli effetti post-pandemia, né della carenza di semiconduttori. Non è nemmeno legato alle tensioni geopolitiche tra Cina e Occidente. Il grande evento è arrivato da un'azienda che ha appena compiuto 20 anni l'anno scorso. Tesla, il produttore di veicoli elettrici con sede in California e una delle prime aziende di Elon Musk, ha piazzato uno dei suoi modelli come il veicolo più venduto al mondo.

Sebbene molti mercati del mondo non abbiano ancora reso noti i dati di vendita dell'intero anno, i dati preliminari raccolti da JATO Dynamics e Car Industry Analysis indicano che la Tesla Model Y ha conquistato la leadership (i dati definitivi saranno disponibili solo nel secondo trimestre).

I dati comprendono le cifre definitive di Stati Uniti e Canada, della maggior parte dell'Europa, della Cina, dell'Australia e della Nuova Zelanda, dei maggiori mercati dell'America Latina, dell'India, di alcuni mercati del Sud-Est asiatico, della Corea del Sud, della Russia, della Turchia e di Israele. A questi si aggiungono le stime parziali/previsioni di dicembre per Medio Oriente e Nord Africa, Giappone, Taiwan, Sudafrica, Hong Kong, Malesia, Thailandia, Filippine, Kazakistan, Singapore e Pakistan.

Gli indicatori relativi a questi mercati mostrano che la Tesla Model Y ha venduto 1,23 milioni di unità nel 2023. Si tratta di un aumento del 64% rispetto al 2022. Anche se inferiore alla crescita annuale registrata nel 2022 rispetto al 2021 (+91%), siamo davanti a una crescita massiccia se si considera il volume.

Regina d'Europa e della Cina

La Model Y ha primeggiato sia in Europa che in Cina, i due maggiori mercati EV del mondo. Nel colosso asiatico, secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers, sono state spedite oltre 456.000 unità della Tesla, con una crescita del 45%.

Come previsto, in Europa la Model Y ha superato le immatricolazioni di vetture più vendute come la Dacia Sandero, la Peugeot 208 o la Volkswagen T-Roc. I dati relativi a 30 mercati mostrano che il marchio ha immatricolato più di 255.000 unità, ovvero più di 19.000 unità in più rispetto alla seconda auto più popolare, la Dacia Sandero.

In base ai dati ufficiali sulle consegne del marchio, si prevede che la Model Y rappresenterà due su tre dei veicoli consegnati da Tesla nel 2023. Un peso non indifferente sul totale.

Toyota scende dal trono

I risultati impressionanti della Model Y sono arrivati a spese dei soliti leader globali: Toyota RAV4 e Toyota Corolla. Questi due veicoli hanno guidato la classifica globale negli ultimi anni. La forte presenza di Toyota in tutto il mondo e la competitività del RAV4 come SUV e della Corolla come auto compatta hanno permesso loro di occupare questa posizione per anni.

Tuttavia, nessuna delle due gioca nel mercato dell'elettrico puro, il più veloce al giorno d'oggi. In quanto prodotti Toyota, hanno puntato sui propulsori ibridi per guadagnare terreno in tutto il mondo. E anche se ha funzionato molto bene per Toyota in termini di vendite, ora manca un importante motore di crescita in mercati come la Cina e l'Europa.

I dati di JATO e Car Industry Analysis mostrano che la seconda posizione è stata occupata dalla Toyota RAV4 (alias Toyota Wildlander) con 1,07 milioni di unità. Questo SUV compatto compirà sei anni a marzo, ovvero un anno più vecchio della Model Y, e nel 2022 è stata il secondo leader mondiale con 1,02 milioni di unità. Al terzo posto si è piazzata la Toyota Corolla (alias Toyota Levin) con tutti i suoi tipi di carrozzeria e 1,01 milioni di auto vendute.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics