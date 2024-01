Ora tocca alla Tesla Model Y. Dopo aver rinnovato la Model 3 infatti la Casa di Elon Musk si prepara a mettere mano al proprio SUV medio - auto elettrica più venduta al mondo - che riceverà presto - si dice nella seconda metà del 2024 - un corposo restyling livello estetico, sia per esterni sia per interni. Il nome in codice è Project Juniper.

Nelle scorse settimane ci siamo immaginati l'aspetto della Tesla Model Y 2024, tramite un render esclusivo, ora è il momento di dare un'occhiata al modello definitivo nelle prime foto spia pubblicate su Cochespias.

Uno sguardo in anteprima

Le foto sono scattate in Cina - probabilmente alla Gigafactory di Shanghai - in un garage già pieno di esemplari di pre-produzione, forse in attesa di essere collaudati dagli ingegneri della Casa americana.

In generale, l'impostazione stilistica del crossover riprende l'aggiornamento visto sulla Model 3, con una fanaleria posteriore a forma di C "affogata" nel portellone, mentre la zona anteriore appare leggermente diversa. Il frontale sembra più basso rispetto a quello del modello attuale, mentre i fari hanno una grafica meno affilata di quella della Model 3.

Per il resto, a un primo sguardo non sembrano esserci stati stravolgimenti nelle dimensioni, con la Model Y che dovrebbe confermare sostanzialmente i 4,78 metri di lunghezza.

Come sarà la "nuova" Model Y

La Tesla Model Y 2024 presenterà notevoli aggiornamenti anche negli interni. Anche qui vedremo una forte condivisione di elementi con la Model 3 restyling, a partire dal display centrale da 15" con un sistema d'infotainment rinnovato.

Il volante dovrebbe adottare una forma convenzionale (niente Yoke, quindi), con pulsanti touch e fisici per controllare le luci, i segnalatori di direzione, i comandi vocali e altro ancora.

Tesla Model Y (2024), il render di Motor1.com

Il tunnel potrebbe essere dotato di una doppia piastra per la ricarica wireless degli smartphone, insieme a portabicchieri e un ampio vano sotto il bracciolo. I passeggeri posteriori avranno accesso anche a un monitor da 8" per gestire la climatizzazione, la ventilazione e l'intrattenimento, inclusa la visualizzazione di contenuti multimediali dalle principali piattaforme di streaming.

Tesla Model 3 2023, gli interni (plancia) Tesla Model 3, gli interni (monitor posteriore)

Sul fronte delle motorizzazioni, la Tesla Model Y Juniper continuerà a essere proposta con versioni a trazione posteriore o integrale, con potenze di 170 kW (231 CV) e 250 kW (340 CV). L'autonomia dovrebbe migliorare rispetto alle versioni attuali: la configurazione single motor dovrebbe raggiungere i 455 km, mentre la Long Range e la Performance, equipaggiate con doppio motore, dovrebbero toccare rispettivamente i 533 km e i 514 km.