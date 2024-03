Il successo di Dacia minaccia il marchio Renault?

Quando Renault acquistò Dacia dal governo rumeno nel 1999, pochi sospettavano che sarebbe diventata un asset fondamentale per la casa automobilistica francese. Fu una mossa saggia che permise a Renault di avere un proprio polo di sviluppo automobilistico nell'Europa orientale e centrale. La Romania si stava lentamente risvegliando dopo anni di regime comunista e c'era molta richiesta di veicoli.

Quasi 25 anni dopo questa acquisizione, Renault può respirare e mantenere la sua indipendenza grazie soprattutto a Dacia. Vendendo modelli a prezzi accessibili e competitivi, l'azienda francese ha trovato il modo di aumentare la sua presenza al di fuori dell'Europa e di guadagnare di più. Il potere di Dacia all'interno del gruppo però è cresciuto così tanto che viene da chiedersi se non sia una minaccia per il marchio Renault.

Come un razzo

Nel 2000, durante il primo anno completo di Dacia sotto il controllo di Renault, le vendite della prima corrispondevano al 2% del volume della seconda. Si trattava di un marchio sconosciuto al di fuori della Romania e dell'Europa orientale, con una linea di prodotti molto vecchia.

Essendo un'azienda gestita da tempo secondo le regole economiche comuniste, era burocratica, inefficiente e totalmente scollegata dalla realtà e dalle esigenze dei clienti europei.

Lo stesso si potrebbe dire di altri marchi automobilistici, pensiamo a Oltcit in Romania, FSO Polonez in Polonia, Tavria in Unione Sovietica, AvtoZaz in Ucraina e Zastava in Serbia. Anche la Skoda della Repubblica Ceca faceva parte di questo gruppo, ma è stata anch'essa sollevata dal Gruppo Volkswagen nel 1991.

L'evoluzione (stimata) delle vendite del marchio Dacia dall'acquisizione da parte di Renault.

Grazie a Renault le vendite globali di Dacia si sono moltiplicate per tre in soli cinque anni, raggiungendo le 150.000 unità nel 2005, dopo l'introduzione della prima generazione della Logan, che era stata progettata da Renault non solo per la Romania e l'Europa dell'Est, ma anche per i mercati emergenti come il Nord Africa e l'America Latina.

La percentuale Dacia nelle vendite globali del Gruppo Renault (esclusa Lada).

Nel 2008, dopo un anno intero di presenza sul mercato della Sandero, Dacia ha venduto quasi 260.000 unità, rappresentando l'11% del volume del Gruppo Renault. Inoltre quell'anno, Renault Brasile ha iniziato a vendere la Sandero con marchio Renault, quindi il totale reale di Dacia era più alto. Il volume è aumentato a 343.000 unità nel 2011, il primo anno completo della Dacia Duster. Il totale dei prodotti di origine Dacia è stato di 814.000 unità su 2,72 milioni di unità del gruppo.

Quote di mercato nelle vendite globali del Gruppo Renault dei prodotti di origine Dacia (incluse Renault Sandero, Renault Logan, Renault Duster, Renault Dokker, Renault Lodgy, Renault Oroch, Renault Kwid, Renault Taliant) e marca Renault.

Una concorrenza anche interna

La rapida crescita di Dacia ha contribuito a migliorare i risultati finanziari del Gruppo francese con una formula abbastanza semplice: Dacia si posiziona come marchio economico e offre auto competitive utilizzando la tecnologia della precedente generazione di auto Renault. Questo ha facilitato la produzione e ha permesso di ridurre i costi, contribuendo a offrire le nuove auto a prezzi molto interessanti.

Il problema è che ora Dacia è il marchio che cresce più velocemente e a volte i prodotti si fanno concorrenza all'interno dello stesso Gruppo, pensiamo alla Sandero contro la Clio in Europa occidentale o anche alla Duster contro la Captur.

Il posizionamento di ciascun marchio è certamente diverso, ma man mano che le auto con marchio Dacia diventano più costose, molte persone sono propense all'acquisto. Nel frattempo, nei mercati emergenti, l'immagine di Renault sta addirittura diventando un riflesso di quella di Dacia, che ha un'offerta maggiore. Vedremo più Dacia che Renault nel prossimo futuro? Continuate a seguirci, la riposta arriverà.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.