La Dacia Sandero conquista il trono d'Europa nelle vendite di gennaio 2024. La compatta romena si conferma la più venduta in assoluto secondo i dati raccolti da JATO Dynamics, che mostrano anche una new entry al secondo posto della classifica rispetto al 2023: la Volkswagen Golf, che torna in cima alla classifica a distanza di tempo.

La Sandero, la Golf e la Yaris Cross, quest'ultima al terzo posto nella classifica generale, inaugurano così il nuovo anno, facendo segnare percentuali di crescita molto positive sullo stesso mese del 2023. Ecco tutti gli altri modelli nella Top 10.

Volkswagen Golf e Yaris Cross inseguono

I 25.038 esemplari di Sandero immatricolati a gennaio la distanziano di un bel po' dalle sue due inseguitrici. Subito dietro alla Dacia, infatti, troviamo una classifica molto agguerrita, con diversi modelli distanziati di appena poche centinaia di unità.

Come anticipato, al secondo posto della lista c'è, a grande sorpresa, la new entry Volkswagen Golf a quota 18.563, un modello storico in Europa per vendite che negli ultimi mesi era sceso piuttosto in basso. La sua risalita, al pari di quella della Skoda Octavia ferma al quarto posto, potrebbe tuttavia essere stata causata da un alto numero di immatricolazioni di esemplari in stock voluto dalle due Case stesse, in vista dei due restyling giunti a listino.

Al terzo posto si posiziona invece la Toyota Yaris Cross, con un totale di 17.320 unità immatricolate.

Dacia Sandero Stepway Extreme Volkswagen Golf 2024 restyling Toyota Yaris Cross

Ai piedi del podio, dietro alla Skoda Octavia per appena 24 esemplari, si trova la Peugeot 208, seguita a poca distanza dalla Citroen C3 (in crescita del 51% sul 2023), seguita a sua volta da un'altra auto dell'universo Stellantis, cioè la Peugeot 2008 (in crescita del 29% rispetto a gennaio 2023).

Allargando lo sguardo ai primi 25 modelli, la classifica per il primo mese dell'anno continua ad apparire piuttosto variegata. Non mancano, infatti, sia SUV che compatte e berline. Da evidenziare, in particolare, sono i risultati della sempre verde Tesla Model Y, in crescita del 60% rispetto allo stesso mese del 2023 ma ferma al ventesimo posto, e della Kia Sportage, al nono posto ma con una crescita del 40% rispetto a un anno fa.

Le auto più vendute in Europa a gennaio 2024

Dacia Sandero, 25.038 (+20%) Volkswagen Golf, 18.563 (+62%) Toyota Yaris Cross, 17.320 (+8%) Skoda Octavia, 16.510 (+74%) Peugeot 208, 16.486 (+24%) Citroen C3, 15.120 (+51%) Peugeot 2008, 15.117 (+29%) Volkswagen T-Roc, 14.739 (-17%) Kia Sportage, 14.158 (+40%) Renault Clio, 13.846 (-1%)

Volkswagen leader incontrastata

Interessante anche la classifica delle Case auto che hanno venduto di più. Ancora una volta Volkswagen si conferma al comando, nonostante un -4% su gennaio 2023. A distanza di 18.498 esemplari immatricolati, però, si avvicina Toyota, seconda in classifica che cresce dell'8% rispetto a gennaio 2023.

La terza posizione, un po' a sorpresa, è occupata da un brand premium, cioè BMW, in crescita del 60% rispetto a un anno fa con un totale di 60.240 esemplari immatricolati. Quarta e quinta posizione sono occupate da Skoda e da Peugeot, tutte con segni positivi.

Volkswagen ID.7 2024

Al sesto posto troviamo un altro brand premium, Audi (+11%), seguito al settimo posto da Dacia, in crescita dell'8%. All'ottavo posto, invece, si posiziona il secondo brand della classifica con segno negativo, cioè Mercedes (-1% rispetto a gennaio 2023). Per quanto riguarda il nono e il decimo posto, infine, ci sono rispettivamente Kia e Hyundai, in crescita del 9% e del 6% ma molto vicine per numero di esemplari targati.

Le Case auto che hanno venduto di più in Europa a gennaio 2024