Prendete le agende, aprite l'app del calendario o segnatevi la cosa su un post-it e da appiccicare in bella vista. Andate al 7 giugno, evidenziatelo assieme a 8 e 9 e scrivete "Electric Days 2024". Anche quest'anno infatti torna il primo evento italiano dedicato alla mobilità che ci aspetta, organizzato da Motor1 e InsideEVs Italia.

Dopo il successo della scorsa edizione, questa grande festa aperta a tutti - con ingresso gratuito - e che vede l'automobile come grande protagonista, torna per il secondo anno consecutivo sulle sponde del laghetto dell'EUR a Roma e nelle strade del quartiere, con Viale America chiusa al traffico da Viale Umberto Tupini fino al Palasport.

E' un'occasione perfetta per scoprire tutte le ultime novità del mondo dell'auto elettrificato, comprendere i vantaggi delle tecnologie disponibili sul mercato (dal mild hybrid al full electric), ma soprattutto orientare le scelte di acquisto della macchina nuova, magari sfruttando gli incentivi che saranno approvati a breve.

Electric Days 2024: dove, come, quando

Per l'edizione 2024 il programma sarà ancora più ricco e articolato, con tante attività per tutta la famiglia. Di seguito vi anticipiamo parte delle attività, ma per rimanere aggiornati vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale dell'evento www.electricdays.it.

In breve:

quando : dal 7 al 9 giugno 2024

: dal 7 al 9 giugno 2024 dove : Roma - laghetto dell'EUR. Ingresso da Viale America

: Roma - laghetto dell'EUR. orari: 7 giugno : dalle 14.00 alle 24.00 8 giugno : dalle 10.00 alle 24.00 - test drive dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 9 giugno : dalle 10.00 alle 18.00 - test drive dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

biglietti: ingresso libero. Test drive su prenotazione online, a breve verrà pubblicata la piattaforma dedicata

Expo Village e Test Drive

Centro nevralgico degli Electric Days 2024, con la possibilità di vedere da vicino e guidare numerose auto elettrificate di tutti i tipi grazie all'area Expo e ai test drive gratuiti, da effettuare previa prenotazione online. A breve pubblicheremo tutte le informazioni.

Le realtà e i brand già confermati sono BYD, Charge Guru, DR, Ford, Honda, Hyundai, Mercury Marine, Michelin, Motus-e, Plenitude + Becharge, Renault, smart, Swapa, Telepass, Tesla e Volvo, con la partnership tecnica di HDI Assicurazioni e Fasoli Tiny House.

Electric Days, l'area test drive

House of Electric Days - la casa sostenibile

All'interno dell'Area Expo ci sarà anche la House of Electric Days, esempio di come anche all'interno delle mura domestiche si possa essere protagonisti della transizione e il cambiamento verso la sostenibilità.

E-boat tour

Strade? Dove stiamo andando, non c'è bisogno di strade! Vale per viaggiare nel tempo, vale anche agli Electric Days 2024, dove l'elettrico non conosce confini. Durante il weekend infatti potrete girare sulle acque del Laghetto dell'EUR a bordo di imbarcazioni elettriche.

Electric Party

Di giorno si guida e ci si informa sulle novità del mondo della mobilità, di sera si balla. Electric Party è un vero e proprio festival musicale che vedrà il Main Stage ospitare alcuni dei nomi più noti del panorama urban, electro e hip-hop italiano nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 giugno, quando si terrà Notte Bianca dell'EUR, organizzata in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio. Tra gli artisti che saliranno sul palco: Gemello, WHTRSH e tanti altri.

Electric Days 2023, i talk

Area Fitness & Sport

Agli Electric Days 2024 si parla di salute del Pianeta, ma tutto questo non basta se non ci si prende cura di sé stessi. Per questo durante la tre giorni dell'evento ci saranno spazi dedicati alle attività Open Air. Lezioni di Yoga, sfide di street basket e tanti altri sport il weekend.

Area Gaming e Tech

Guidare ma senza spostarsi di un centimetro, potendo comunque vivere tutte le sensazioni di una guida "vera". Tutto questo è reso possibile dai moderni simulatori, da provare in prima persona nell'area dedicata.

Area Family & Kids

Gli Electric Days 2024 sono aperti a tutti: grandi e piccini. E mentre i primi possono godersi l'area Expo i secondi saranno intrattenuti in un'area apposita dagli animatori di DNA - Coccole Sonore, dove potranno effettuare anche loro test drive a bordo di piccole auto elettriche, partecipare a laboratori scientifici, vivere momenti di animazione ed edutainment grazie ai loro beniamini.

L'area divulgazione degli Electric Days 2023

I nostri partner

Electric days è promosso da Motor1.com e InsideEVs.it in collaborazione con numerosi partner che ringraziamo sin d'ora: ANSA, The Roman Post, Typo Media e Radio 105, Radio ufficiale dell’evento che sarà presente a Roma con un proprio talent e racconterà attraverso dei collegamenti quello che accade; inoltre il suo team di animazione garantirà intrattenimento e la musica più forte del momento.