Lunghezza : 4.500 mm

: 4.500 mm Larghezza : 1.865 mm

: 1.865 mm Altezza : 1.680 mm

: 1.680 mm Passo : 2.650 mm

: 2.650 mm Bagagliaio: 434/1.335 litri

Il Gruppo Chery ha messo nel mirino l'Europa - come molti altri costruttori cinesi - e prepara lo sbarco di numerosi modelli. Tra i primi ad arrivare c'è la Jaecoo 7, SUV compatto mosso da un 1.6 turbo benzina da 186 CV. Simile in alcuni punti alla Range Rover Evoque - guardate per esempio il posteriore - ha un'impostazione classica con linee abbastanza squadrate.

Jaecoo 7, le dimensioni

La Jaecoo 7 è lunga 4,5 metri (4.500 mm), larga 1,86 (1.865 mm) e alta 1,68 metri (1.680 mm), con passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - di 2,65 metri (2.650 mm).

Jaecoo 7

Jaecoo 7, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni esterne generose ma non eccessive della Jaecoo 7 danno vita a un bagagliaio che offre tra i 424 e i 1.335 litri, valori non da record per la categoria.

Per quanto riguarda gli interni l'arredamento riprende i trend del momento, con strumentazione digitale visualizzata su un monitor che pare appoggiato al piantone dello sterzo, affiancato dallo schermo centrale da 14,8" per il sistema di infotainment, gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 8155 e centro di comando per praticamente ogni funzione della Jaecoo 7, climatizzatore incluso. Al di sotto è presente una doppia piastra per la ricarica wireless degli smartphone.

Jaecoo 7, gli interni

Lo spazio è buono, con agio per chi sta dietro anche se particolarmente alto. Tradotto: difficile che si tocchino cielo del tetto e sedili anteriori.

Parlando di motori, come detto, la Jaecoo 7 è disponibile per ora unicamente con un 1.6 turbo benzina da 186 CV, unito al cambio automatico doppia frizione 7 rapporti e la trazione anteriore. Successivamente arriverà la plug-in con trazione integrale.

Jaecoo 7, le concorrenti con dimensioni simili

Tra i SUV compatti troviamo varie rivali come Toyota Corolla Cross, Opel Grandland, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Citroen C5 Aircross, Lynk&Co. 01, Peugeot 3008 e Kia Sportage, tutte disponibili anche con motorizzazioni elettrificate.