Le auto Omoda e Jaecoo sono pronte all'acquisto. Omoda&Jaecoo, la nuova società del Gruppo Chery, ha annunciato di aver costituito la rete di vendita italiana, una struttura capillare che copre l'intero territorio nazionale.

E' un passo fondamentale per l'affermazione del marchio sul nostro mercato dei due brand premium Omoda e Jaecoo che non puntano da subito sulle auto elettriche, ma anche su quelle a benzina e ibride plug-in.

La gamma Omoda e Jaecoo

Le prime auto ad essere disponibili quest'anno sono la Omoda 5 (estate 2024), la Omoda E5 (estate 2024), la Jaecoo 6, Jaecoo J7 (autunno 2024) e la Jaecoo J8 (inverno 2024). L'anno prossimo arriverà la Omoda 7 (2025).

La Omoda 5 è un SUV/crossover appartenente alla categoria di mercato del cosiddetto segmento C e noi l'abbiamo vista dal vivo e ve la mostriamo in questo video. I prezzi della Omoda 5 sono ancora da confermare, ma si prevede un listino di partenza inferiore ai 30.000 euro.

La Jaecoo 6 ha una batteria da 69,8 kWh, promette un’autonomia di 470 km ed è alta da terra di 17 centimetri. La Jaecoo J7 è un altro SUV compatto che sfoggia però forme più massicce, quasi da fuoristrada, soprattutto nel frontale. L'ammiraglia europea di Chery è comunque la Jaecoo J8, un SUV lungo 4,82 metri che nella versione top di gamma propone la potente motorizzazione ibrida plug-in da 608 CV e 915 Nm.

Jaecoo J8 (inverno 2024)

La rete di vendita italiana

La rete di vendita italiana di Omoda&Jaecoo è stata "costruita per offrire un'esperienza di acquisto e trattamento post-vendita impeccabile - si legge nella nota stampa ufficiale - . La scelta di collaborare con le principali società di dealer rappresenta una garanzia della volontà di offrire un servizio di eccellenza ai clienti. Omoda&Jaecoo considera l’esperienza e la professionalità di questi partner elementi fondamentali per il proprio successo in Italia".

Ecco le 28 società di dealer con cui Omoda&Jaecoo ha siglato accordi:

Ambrosi S.p.A.

Amica & C. S.r.l

Autocity Lecce S.r.l.

Autoingros Torino S.p.A.

Autoserenissima 3.0 S.r.l.

Autostar Flaminia S.p.A.

Autoteam S.r.l.

Brandini S.p.A.

Carraro S.p.A.

Clerici Auto S.p.A.

Comer Sud S.p.A.

Contauto Due S.r.l.

De Bona S.r.l.

Errepiu S.r.l.

Euromotor Automobili S.r.l.

Galdieri Auto S.r.l.

Gruppo GE S.p.A

Gino S.p.A.

Gruppo Bossoni S.p.A

Gruppo Ferrari

Lodauto S.p.A.

Mocautogroup S.r.l

Ms Auto S.r.l.

Paradiso S.r.l.

Pasquarelli Auto S.p.A.

Pieralisi F.lli S.p.A.

Prezioso Federico S.r.l.

Venus S.p.A.