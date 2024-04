Il gruppo cinese Chery fa debuttare al Salone di Pechino 2024 due nuovi SUV con motorizzazioni ibride plug-in. Si tratta delle inedite Jaecoo J7 PHEV e Jaecoo J8 PHEV, rispettivamente un SUV compatto e un SUV medio che sono già pronti a sbarcare anche in Italia entro la fine del 2024.

In realtà la Jaecoo J7 non è una sconosciuta nel nostro Paese, visto che è già stato annunciato il suo arrivo imminente in Italia con un prezzo base di 40.000 euro, motore a benzina e nome d'esportazione di Jaecoo 7.

La seconda è ancora più grande, la Jaecoo J8 che per la prima volta si prepara alla commercializzazione sui mercati internazionali, compreso il nostro.

Jaecoo J7 PHEV

Partiamo dalla Jaecoo J7 PHEV, un SUV lungo 4,5 metri che si presenta con linee massicce, squadrate e "morbide" al tempo stesso, con maniglie a scomparsa e cerchi in lega da 19" di nuovo disegno che migliorano l'aerodinamica portando il Cx a 0,318.

Jaecoo J7 PHEV al Salone di Pechino 2024, la vista di tre quarti anteriore

In modalità elettrica la Jaecoo J7 ibrida plug-in dichiara un'autonomia di 88 km, mentre in quella ibrida il consumo di benzina è di 4,9 l/100 km. Con batteria carica e serbatoio pieno l'autonomia totale è di 1.200 km.

Jaecoo J7 PHEV al Salone di Pechino 2024, il dettaglio dei cerchi

A spingere la nuova Jaecoo ricaricabile alla spina ci pensa un motore quattro cilindri benzina 1.5 TGDI che unito al motore elettrico e al cambio automatico 1DHT150 sviluppa una potenza complessiva di 347 CV e una coppia massima di 525 Nm.

Jaecoo J8 PHEV

La Jaecoo J8 PHEV è invece un SUV medio con una lunghezza di 4,8 metri che propone un design simile alla J7, comprese le maniglie a scomparsa e l'imponente griglia frontale a listelli verticali cromati.

Jaecoo J8 PHEV al Salone di Pechino 2024, la vista di tre quarti anteriore

La vocazione da fuoristrada della J8 PHEV è confermata dal sistema ibrido composto dal motore a benzina 1.5 TGDI e da due motori elettrici (uno per asse) che forniscono trazione integrale, 608 CV complessivi e una coppia massima di ben 915 Nm.

Jaecoo J8 PHEV al Salone di Pechino 2024, il dettaglio del posteriore

La trasmissione ibrida a tre velocità DHT permette alla Jaecoo J8 PHEV di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi.