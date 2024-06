Sapete qual è la città italiana più trafficata e congestionata di auto, quella dove si perdono più ore stando al volante?

La risposta è Roma ed è una risposta piuttosto scontata per chi nel traffico della Capitale passa tanto tempo imbottigliata in code e ingorghi vari.

In Italia sono Roma e Milano le più trafficate

Secondo l'inchiesta 2023 di Inrix, società statunitense che si occupa di fornire informazioni e soluzioni di mobilità, a Roma ogni automobilista ha perso 69 ore in un anno a causa del traffico (ovvero quasi tre giorni interi), muovendosi a una velocità media di 20,9 km/h. Ma quali sono le altre città d'Italia nella morsa del traffico?

Al secondo posto troviamo Milano con 60 ore perse in un anno e una velocità di 22,5 km/h, seguita al terzo posto da Torino (46 ore e 19,3 km/h). Fuori da questo poco edificante podio troviamo poi Palermo (44 ore e 12,8 km/h), Firenze (43 ore e 20,9 km/h) e Bergamo (47 ore e 17,7 km/h).

Traffico a Milano

Con l'eccezione di Palermo, che vede i tempi di attesa del traffico scendere del 7% sia rispetto al 2022 che al 2019, tutte le altre città registrano un aumento del tempo medio in coda in auto.

La Top 30 2023 delle città italiane più congestionate

Roma: 69 ore (20,9 km/h) Milano: 60 ore (22,5 km/h) Torino: 46 ore (19,3 km/h) Palermo: 44 ore (12,8 km/h) Firenze: 43 ore (20,9 km/h) Bergamo: 47 ore (17,7 km/h) Genova: 41 ore (17,7 km/h) Varese: 46 ore (22,5 km/h) Napoli: 37 ore (19,3 km/h) Modena: 40 ore (28,9 km/h) Brescia: 39 ore (22,5 km/h) Verona: 38 ore (22,5 km/h) Bari: 37 ore (17,7 km/h) Salerno: 39 ore (24,1 km/h) Bologna: 36 ore (25,7 km/h) Rimini: 38 ore (32,1 km/h) Lecco: 42 ore (24,1 km/h) Vicenza: 39 ore (30,5 km/h) Lucca: 38 ore (28,9 km/h) Reggio Emilia: 35 ore (27,3 km/h) Padova: 34 ore (24,1 km/h) Lodi: 39 ore (25,7 km/h) Novara: 35 ore (30,5 km/h) Alba: 37 ore (25,7 km/h) Pavia: 34 ore (24,1 km/h) Asti: 33 ore (27,3 km/h) Bolzano: 32 ore (30,5 km/h) Rovereto: 34 ore (32,1 km/h) Busto Arsizio: 32 ore (22,5 km/h) Mestre: 29 ore (30,5 km/h)

Nel mondo la più trafficata è New York

Allargando invece lo sguardo al resto del mondo scopriamo che ci sono città in cui è ancora più difficile e lento lo spostamento in auto, partendo dal record di New York con le sue 101 ore perse e una velocità media di 17,7 km/h. Sono dati in peggioramento rispetto al 2022 e in miglioramento sul 2019, ultimo anno pre pandemia.

Traffico a New York

Al secondo posto troviamo Città del Messico a quota 96 ore e 19,3 km/h, seguita da Londra, prima città europea con le sue 99 ore perse e la media dei 16 km/h.

In questa classifica globale Roma e Milano risultano rispettivamente al quindicesimo e venticinquesimo posto, mentre Palermo risulta essere la città con la velocità media più bassa di tutto il mondo (12,8 km/h), peggiore anche dei 16 km/h di Londra.

In termini di tempo perso in auto il peggioramento più grande rispetto al 2022 lo fa registrare Bratislava in Slovacchia (+73% a quota 33 ore), mentre sul 2019 l'aumento più sensibile è quello della spagnola Arrecife (+78% e 7 ore).

Un alleggerimento importante del traffico è invece in atto nella statunitense Bountiful (-40%, 5 ore), con l'italiana Trieste che spicca per il suo -25% e 26 ore perse nel traffico.

La Top 10 2023 delle città più congestionate al mondo