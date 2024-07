L'attesissima nuova Toyota Land Cruiser è finalmente ordinabile anche in Italia. Il nuovo fuoristrada giapponese, infatti, dopo la fase di preordine di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato, può ora essere comprata ufficialmente scegliendo tra tre versioni, tutte con una dotazione di serie piuttosto completa.

I prezzi della nuova Toyota Land Cruiser partono da 84.000 euro e arrivano fino a 98.000 euro. Il motore è uno solo e si tratta del 2.8 turbodiesel a 4 cilindri.

Nuova Toyota Land Cruiser, gli allestimenti

Il listino della nuova Toyota Land Cruiser si compone di due allestimenti standard, Adventure e Lounge, e un'edizione limitata, la First Edition.

Toyota Land Cruiser 2024

La Toyota Land Cruiser Adventure è la versione d'accesso che però ha già una dotazione di serie piuttosto ricca, composta per esempio da tutti i sistemi ADAS più evoluti, dal sistema di infotainment avanzato, dai cerchi in lega specifici con pneumatici da 18 pollici e i fari anteriori Matrix LED.

Come da tradizione giapponese, non ci sono optional che si possono aggiungere prima di passare alla versione superiore, che si chiama Lounge e la cui differenza più importante sta nel fatto di essere dotata dei cerchi in lega da 20 pollici, di alcuni dettagli più lussuosi negli interni (come il virtual cockpit e l'head-up display) e della barra antirollio anteriore scollegabile: una caratteristica molto importante per chi intende avventurarsi con l'auto in percorsi fuori strada piuttosto ardui.

Ma non solo. Su questa versione più ricca, infatti, per 1.500 euro può essere aggiunto il tetto apribile in vetro (non disponibile per la base) e la configurazione interna a 7 posti per 3.000 euro, anche in questo non disponibile per la base.

Toyota Land Cruiser 2024, gli interni

La versione top di gamma per il momento è poi la First Edition, l'edizione limitata dotata dei fari anteriori circolari che richiamano le generazioni precedenti del modello e dotata di dettagli di design unici e un look off-road dedicato, che comprende anche dei cerchi in lega da 18 specifici.

Nuova Toyota Land Cruiser, i prezzi