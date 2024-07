Probabilmente solo i conoscitori assoluti del marchio sanno che Alfa Romeo ha costruito per lungo tempo anche veicoli commerciali. Gli autocarri pesanti sono usciti dalla linea di produzione tra il 1930 e il 1967, e negli anni Cinquanta è stato prodotto per breve tempo anche il fuoristrada Matta.

Dal 1954 al 1983, c'è stata l'Alfa Romeo Romeo con l'Autotutto e le successive serie dalla F11 alla A12. Gli eredi di questa serie di furgoni sono un Fiat Ducato e un Iveco Daily con uno scudetto Alfa sulla calandra. Qui vi raccontiamo la loro storia.

Una dopo l'altra

Tutto inizia nel 1978 con una joint venture chiamata "Sevel" (Società Europea Veicoli Leggeri). I gruppi Fiat e PSA detengono ciascuno una quota del 50%, un precursore dell'attuale gruppo Stellantis, per così dire. Viene realizzato così lo stabilimento di Atessa.

Lo sfondo economico è ovvio: lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali consente di risparmiare denaro e risorse. Esempi simili sono il primo Mercedes Sprinter alias Volkswagen LT, Toyota in collaborazione con Stellantis o, più recentemente, il nuovo Volkswagen T7 Transporter basato sul Ford Transit/Tourneo Custom.

I primi passi di Sevel (Sud)

Ma torniamo ai primi anni '80 alla Sevel: dal gennaio 1982, il Fiat Ducato I e il Citroën C25, il Peugeot J5 e il Talbot Express (tipo 280) uscirono dalla linea di produzione come veicoli commerciali leggeri fino all'agosto 1990.

La joint venture è visibile nei veicoli quasi identici dei cinque marchi iniziali e infine dei tre marchi dei due partner di cooperazione. La prima generazione di Ducato era in gran parte identica al Peugeot J5, al Citroën C25 e al Talbot Express.

Alfa Romeo AR6 (1985-1989)

In Italia, però il Ducato è stato offerto anche con il nome di Alfa Romeo AR6 dall'aprile 1985 al dicembre 1989. Perché così tardi? Beh, in questa fase si profilava l'acquisizione dell'Alfa da parte di Fiat. E dopo l'abbandono dell'A12, il marchio di Arese sembrava avere ancora una clientela per i veicoli commerciali leggeri.

L'accordo con Fiat negli Anni 70

Dal 1973, Fiat, Alfa Romeo e Officine Meccaniche (OM) sviluppano un furgone di grandi dimensioni come la serie Fiat S che viene infine presentata nel 1978 come Fiat Daily. La serie è stata successivamente standardizzata come Iveco Daily. Nasce così l'Alfa Romeo AR8che come il successivo AR6 era disponibile solo in Italia. La serie AR 8 comprendeva inizialmente tre modelli base: 30 AR.8, 35 AR.8" e 40 AR.8, con una portata tra 1.300 e 2.000 kg.

Alfa Romeo AR8 (1978-1981)

Tutti i modelli erano dotati dello stesso motore diesel "Fiat-Sofim 8140", un 4 cilindri con iniezione indiretta e precamera da 2.445 cc e 72 CV a 4.200 giri/min. Il cambio aveva cinque marce avanti e una retromarcia. Con i suoi longheroni di tipo C, il telaio soddisfava i criteri dei veicoli commerciali più pesanti. presenti anche freni a disco sull'asse anteriore. La serie comprendeva un totale di non meno di 40 versioni con diversi passi e altezze, adatte al trasporto di merci e passeggeri sotto forma di minibus. La prima revisione della serie di modelli nel 1979 ha portato il numero di versioni a 57.

Alfa Romeo AR8 (1981-1988)

La seconda serie e la fine dell'avventura

Il 1° gennaio 1981, lo stabilimento Alfa Romeo "Apomi" di Pomigliano d'Arco, nei pressi di Napoli, dove venivano prodotti i motori aeronautici del marchio e tutti i modelli di veicoli commerciali, viene trasformato in una doppia filiale, una delle quali viene ribattezzata "ARAVIO" e integrata nell'Alfa Romeo Avio, mentre l'altra viene ora chiamata "ARVECO" e rientra nella divisione "Alfa Romeo Veicoli Commerciali".

Alfa Romeo AR6 (1985-1989)

Al 7° Salone dell'Auto di Torino per veicoli industriali e commerciali, nel maggio 1981, l'Alfa Romeo presenta ufficialmente la seconda serie dell'AR8. caratterizzata da un interno modificato. Inoltre, le prestazioni di guida furono migliorate grazie a un nuovo motore turbo con la stessa cilindrata, ma con una potenza aumentata di 95 CV. La produzione della serie AR8 continuò fino alla fine del 1987. Dal 1° gennaio 1988, l'Alfa Romeo non venderà più veicoli commerciali, ma solo automobili. Vengono sostituiti dalla serie Fiat Professional.