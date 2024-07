L’importanza storica avuta dalla Pegaso Z-102 va ben oltre gli 86 esemplari prodotti. La sportiva realizzata tra il 1951 e il 1957 ha avuto un ruolo simbolico fondamentale nel segnare la rinascita dell’industria automobilistica spagnola dopo la Guerra Civile.

Progettata dall’ex designer Alfa Romeo Wilfredo Ricart (a lui si devono la 6C e la 8C), la Z-102 doveva rappresentare la massima espressione della tecnologia iberica dell’epoca.

Unica nel suo genere

Realizzata su un telaio tubolare d’acciaio con motore V8 in alluminio, la Z-102 era pensata per il mercato di fascia alta europeo. Era quindi una sportiva d’élite anche nel posizionamento, anche se ci furono una serie di esemplari speciali ancora più esclusivi.

Autoblog.com Pegaso Z-102 Thrill (1953)

Tra questi spicca sicuramente la Thrill (“Brivido”) del 1953, messa a punto anche dal carrozziere italiano Touring guidato da Carlo Felice Bianchi Anderloni. Gli artigiani milanesi trasformarono in parte le linee della Pegaso studiando nuovi interni e nuovi dettagli esterni.

Infatti, la carrozzeria si distingueva per i due sostegni che partivano dal montante posteriore e integravano i punti d’attacco delle “pinne” posteriori. In generale, il design era più audace, con le strisce rosse sulle fiancate in contrasto col nero del resto dell’auto.

La storia

Dotata di un 2.8 V8 da 175 CV capace di raggiungere i 225 km/h di velocità massima, dopo aver mancato la partecipazione al Salone di New York, la Pegaso venne esposta per la prima volta al Salone di Torino del 1953 ottenendo da subito riscontri positivi da parte della stampa e degli appassionati.

Autoblog.com Pegaso Z-102 Thrill (1953)

Prodotta in un unico esemplare, si dice che la Thrill fu commissionata dal dittatore Francisco Franco per donarla a Evita Peròn. Tuttavia, secondo quanto ricostruito dagli storici, l’auto restò in Spagna, prima di passare ad una collezione privata ed essere completamente restaurata.