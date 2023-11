L'ultima edizione del Salone di Torino si è tenuta nel 2019, lasciando spazio al Milano Monza Motor Show. Dopo 5 anni la kermesse sabauda si appresta a tornare dal 13 al 15 settembre 2024, organizzata ancora una volta da Andrea Levy.

Attualmente si conoscono solo pochi dettagli sul rinnovato Salone di Torino verranno comunicati il 22 novembre in occasione di una conferenza stampa nella quale interverranno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano, e quello comunale ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Mimmo Carretta, insieme ad Andrea Levy, ideatore e organizzatore dell'evento.

A passeggio tra le auto

Sappiamo però che il format riprenderà quello del Parco Valentino e del Milano Monza Motor Show: il Salone di Torino 2024 infatti sarà ancora una volta un appuntamento a cielo aperto, con modelli di ieri, oggi e domani - con tante novità elettriche - esposti tra le vie e le piazze del centro di Torino, da piazza Carlo Felice fino in piazza Castello e piazzetta Reale.

Come tradizione l'evento sarà gratuito, basterà scaricare il Free Pass Salone, biglietto elettronico grazie al quale si potrà accedere a tutte le varie iniziative del Salone di Torino 2024, in primis i vari test drive di numerose novità auto. Il pass permetterà anche di utilizzare treni e autobus e visitare i musei di Torino a prezzi speciali. Esattamente come avviene in occasione del Milano Monza Motor Show.

Il Salone dell'Auto di Torino - Parco Valentino 2019

I commenti

"Torino è la città dell’auto ed era un nonsenso che il salone di svolgesse altrove. Finalmente oggi rimediamo a un errore del passato, riportando, come avevamo promesso, questo grande evento a Torino e in Piemonte" ha commentato Alberto Cirio.

"L’impegno per far tornare la nostra cittàsempre più viva e attrattiva anche per ospitare i grandi eventi conferma che siamo sullastradagiusta. Siamo davvero molto contenti di aver riportato il Salone dell’Auto a Torino,dove l’industria automobilistica è nata e ha fatto scuola per oltre un secolo e che oggi guardaal futuro come laboratorio di innovazione e transizione ecologica" ha aggiunto Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino.