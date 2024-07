Il gruppo Dongfeng è tra i principali produttori auto cinesi e sta entrando in Europa con una gamma molto varia, tra auto elettriche, SUV e presto anche veicoli termici e ibridi di fascia media. In Italia è pronto a sbarcare in autunno con 7 modelli, tra cui il Voyah Free.

Voyah è il marchio del gruppo Dongfeng specializzato in veicoli elettrici premium lanciato nel 2020 e nel nostro Paese si fa conoscere per la prima volta in qualità di Automotive Sponsor del Macerata Opera Festival 2024. Durante l'evento, in programma dal 19 luglio all’11 agosto, alcuni esemplari di Voyah Free personalizzati con il logo della manifestazione musicale sono al servizio dello staff e si avvicinano così agli automobilisti italiani.

SUV elettrico a trazione integrale

Il Voyah Free è un SUV lungo 4,9 metri, largo 1,9 m e alto 1,6 m, con un passo di 2,9. Il vano posteriore ha una capacità di carico di 560 litri che può salire a 1.320 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Al momento non ci sono maggiori informazioni, ma sappiamo che il Voyah Free è equipaggiato con un motore elettrico che raggiunge la potenza complessiva di 489 CV, trazione integrale e sospensioni idrauliche. Nonostante la massa di 2.340 kg il tempo di scatto da fermo a 100 km/h è di 4,4 secondi. La batteria, invece, offre un'autonomia dichiarata fino a 600 km (WLTP).

Voyah Voyah Free, gli interni

Dove si comprano le auto Voyah

Il partner finanziario di Voyah in Italia è CA Auto Bank, controllata di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, che offrirà anche i propri servizi assicurativi per garantire un supporto completo alla clientela. La partnership riguarda tutta la gamma Voyah e coinvolge anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità di CA Auto Bank.

"Il nostro obiettivo è quello di diffondere i Brand e l’innovazione del gruppo Dongfeng in Italia e per questo intendiamo offrire ai nostri clienti e alla nostra rete di vendita un supporto completo, che includa soluzioni di finanziamento, servizi assicurativi e soluzioni di mobilità. Grazie a questa partnership finanziaria, sappiamo di poterci avvalere di tutta l’esperienza e la competenza di CA Auto Bank e Drivalia in Italia", ha detto Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia.

La rete di vendita Voyah sul territorio nazionale sta prendendo velocemente piede e conterà a settembre 15 punti vendita che diventeranno 30 entro la fine dell’anno.