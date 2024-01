Della Abarth 600e abbiamo parlato pochi giorni fa, mostrandovela in anteprima con un nostro render esclusivo. Oggi la versione più potente del crossover dello Scorpione si mostra per la prima volta in alcune foto ufficiali. Protagonista un muletto ancora pesantemente camuffato, che ci tiene però a non nascondere alcuni dettagli sportivi.

Ciò che più conta però sono i dati tecnici. Ancora parziali certo, ma c'è già qualcosa che spicca sul resto: la 600e sarà la Abarth più potente della storia con 240 CV. Arriverà nel corso del 2024. Ecco cosa sappiamo.

Sviluppata da specialisti

Nata dalla collaborazione tra Abarth e Stellantis Motorsport - divisione dedicata alle attività sportive - la 600e poggia su una versione rinnovata della piattaforma eCMP (di origine PSA e utilizzata da altre auto elettriche del Gruppo) denominata Perfo-eCMP.

Stando a quanto riportato nel comunicato stampa la meccanica è stata rivista in singolo elemento dettaglio, con numerosi perfezionamenti e messe a punto per migliorarne il comportamento generale. Sospensioni con configurazione specifica, per una dinamica di guida più sportiva e stabile e differenziale limitato autobloccante sviluppato ad hoc per le auto elettriche sono le novità principali della Abarth 600e.

Abarth 600e, il frontale

Assieme al powertrain, con motore (presumibilmente montato sull'asse anteriore) da 240 CV, la stessa potenza annunciata da Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo, per la Milano ad alte prestazioni. A tenere a bada l'esuberanza del motore ci penserà un impianto frenante potenziato con dischi più grandi rispetto alla Fiat 600e.

Per l'occasione sono stati sviluppati anche nuovi pneumatici bimescola, più morbida nella zona esterna e più rigida in quella centrale, così da ottenere maggior tenuta in curva e migliorare al tempo stesso l'autonomia.

Abarth 600e, un dettaglio delle ruote Abarth 600e, il posteriore

Le foto della Abarth 600e mostrano unicamente gli esterni dell'auto, caratterizzati - per quanto ci è concesso vedere - da un alettone posteriore sistemato sopra il lunotto. Degli interni non ci sono immagini, sappiamo però che ci saranno nuovi sedili sportivi con 4 differenti imbottiture e dal profilo particolarmente avvolgente.

La Abarth 600e arriverà nel corso del 2024.