"Tutti i modelli Fiat possono potenzialmente avere una versione Abarth, ma non avrà senso produrla per ciascun modello". Parole di Olivier Francois, numero uno di Abarth e Fiat, pronunciate poco più di un anno fa. Capire quali Fiat non avranno una versione più potente e cattiva è difficile ma non impossibile, così come individuare i modelli destinati a diventare più sportivi.

Tra questi c'è la Fiat 600, destinata a diventare nel corso del 2024 (o all'inizio del 2025) Abarth 600, con stile differente e modifiche a motore, assetto e altro ancora. Ecco come sarà.

Solo elettrica

In ossequio al piano del brand la Abarth 600 sarà disponibile unicamente in versione elettrica, come la sorellina 500. Lo Scorpione infatti non commercializzerà più nuovi modelli con motore termico: nessuna speranza quindi di vedere il 1.2 mild hybrid dotato di qualche cavallo in più.

Oggetto delle modifiche sarà quindi unicamente la 600e, per la quale è previsto prima di tutto un incremento di potenza. Senza però esagerare. La Abarth 600e seguirà infatti l'esempio della 500 che è passata dai 118 della versione Fiat ai 155 della versione con lo scorpione sul cofano. Considerando che la Fiat 600e ha 156 CV la sua variante Abarth potrebbe toccare quota 200 CV. O 147 kW, visto che si parla di elettrico.

Abarth 600e, il render di Motor1.com

A beneficiarne saranno di sicuro le prestazioni, con netto miglioramento nello scatto da 0 a 100 km/h, anche se - come sulla 500 - potrebbe verificarsi unicamente a batteria con carica al 90% o superiore, con scarto inferiore al 5% con il 50% di carica. Anche l'assetto potrebbe ricevere modifiche, per una maggior rigidità.

C'è poi la questione sound: lasciate ormai da parte le sonorità del Record Monza ci si affiderà a un generatore elettronico. Per non correre in silenzio, perché Abarth ha bisogno di una voce.

Lo stile

Parlando di estetica la Abarth 600e, che abbiamo ricostruito in un render esclusivo, non stravolgerà l'estetica della versione Fiat, aggiornandone alcuni dettagli con elementi più sportivi ma non troppo esagerati. Non mancheranno naturalmente tinte specifiche come l'Acid Green che vi mostriamo oggi.

Fiat 600e, gli interni

Stesso discorso per gli interni, dove troveremo sedili sportivi con poggiatesta integrato, qualche dettaglio modificato e grafiche dedicate per strumentazione digitale e infotainment.