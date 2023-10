Se in Europa Abarth ha intrapreso la strada (solo) dell’elettrico, in Sud America resta ancora legata ai motori a benzina. Dopo il lancio della Pulse, a dimostrarlo nuovamente c’è la Fastback declinata nella sua versione più sportiva.

Pensata per cavarsela tanto su strada quanto nell’off-road leggero, l’Abarth Fastback è venduta esclusivamente in Brasile e ha tutto ciò che serve per divertirsi in compagnia.

180 CV non solo per la strada

A spingere l’Abarth ci pensa un motore turbo da 180 CV e 270 Nm, che permette un’accelerazione 0-100 km/h di 7,6 secondi e una velocità massima di 220 km/h.

Abarth Fastback su strada

Basata sulla piattaforma MLA, la Fastback ha ricevuta una serie di accorgimenti specifici, come una taratura ad hoc per motore e trasmissione, uno sterzo più diretto e un assetto generalmente più sportivo. Il doppio terminale di scarico dà la giusta “voce” al SUV brasiliano, mentre l’altezza da terra è stata ridotta di 5 mm. Inoltre, le sospensioni sono più rigide del 21%, mentre le prestazioni nel fuoristrada non sono variate di molto.

Abarth Fastback, la vista posteriore

L’Abarth, infatti, mantiene una discreta capacità nell’avventurarsi su salite e discese, con una “luce” tra scocca e terreno di 215 mm, un angolo d’attacco di 20° e uno d’uscita da 23°.

Abarth Fastback, il motore

Sulla Fastback si possono scegliere le tre modalità di guida Normal, Manual e Poison. Quest’ultima si attiva tramite un pulsante rosso sul volante e sblocca i settaggi più sportivi della vettura.

Si fa riconoscere

La Fastback firmata Abarth si distingue per i dettagli rossi presenti su cerchi da 18” e splitter, mentre gli specchietti sono neri. Non mancano ovviamente i badge Abarth, mentre lo spoiler contribuisce a rendere ancora più sportivo il SUV sudamericano.

Abarth Fastback, gli interni

A bordo troviamo dei rivestimenti neri e cuciture rosse a contrasto, oltre a modanature sulla plancia che richiamano la fibra di carbonio. Il volante è in pelle traforata, mentre a livello tecnologico sono presenti il quadro strumenti da 7” e lo schermo dell’infotainment da 10,1”. Piuttosto completa la dotazione di sicurezza, che comprende la frenata d’emergenza, il mantenimento di corsia attivo e i fari anabbaglianti automatici.

Abarth Fastback, la vista laterale

L’Abarth è disponibile nelle colorazioni Banchisa White, Strato Grey, Volcano Black e Montecarlo Red. I prezzi partono d 159.990 reais, ossia circa 30.000 euro.