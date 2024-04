La Pagani Zonda è stata presentata al pubblico nel 1999. Nel 2024 dunque ricorrono i 25 anni di questo importantissimo modello per l'atelier di San Cesario sul Panaro, che così ha scelto di omaggiarlo in collaborazione con lo IED di Torino.

La Casa italiana e l'Università dedicata al design, infatti, hanno realizzato la concept car che vedete in queste foto. Si chiama Pagani Alisea e vuole immaginare una Zonda del futuro.

Filante e sportiva

La Pagani Alisea altro non è che l'immaginazione di una ipotetica Zonda del futuro. E' stata disegnata dai 24 studenti del Master in Transportation Design 2022/2023 e svelata nella cornice della Reggia di Venaria Reale.

Come si può vedere dalle foto, si tratta di una concept al tempo stesso analogica e tecnologica, che riprende concetti quasi dimenticati per proiettarli verso i prossimi 25 anni.

Pagani Alisea, il posteriore

A tal proposito, non è stata dotata di alcun elemento decorativo a interruzione delle superfici, che misurano 4522 mm in lunghezza, 2055 mm in larghezza e 1070 mm in altezza, con un passo di 2794 mm.

Le sue linee tondeggianti sono delimitate da un'ellissi immaginaria, che collega idealmente il frontale e il posteriore, incorniciando un abitacolo a goccia che termina nell'iconico e storico scarico a quattro terminali circolari, collegati a loro volta al potente motore AMG V12.

Pagani Alisea, il frontale

Davanti, i fari anteriori sono stati disegnati come elementi continui con il cofano, mentre dietro, i fanali posteriori sono stati pensati con una serie di elementi parametrici retroilluminati.

Ma non solo. Non mancano anche alcune superfici aerodinamiche specifiche, come lo spoiler attivo, le minigonne e lo splitter, tutti verniciati in tinta per rendere le superfici quasi completamente collegate in un'unica silhouette.

Pagani Alisea 2024

Interni d'autore

Proprio come gli esterni, anche gli interni della Pagani Alisea sono stati ideati con linee essenziali. La plancia, per esempio, è stata pensata come un unico elemento ellittico che incorpora i tachimetri analogici e, in secondo piano, uno schermo digitale.

Collegato a essa, c'è poi un quadro analogico che preserva la fisicità e l'approccio tattile caro a Horacio Pagani, qualcosa che si può notare anche nella leva del cambio manuale posizionata al centro dell'abitacolo. Il volante, infine, presenta un elaborato lavoro di selleria che unisce colori e cuciture, creando coerenza e continuità con le sedute.

Pagani Alisea, l'abitacolo

Il modello in scala 1:1 andrà ad arricchire la prestigiosa collezione di concept car dello IED create in collaborazione con le più importanti case automobilistiche del mondo, con il supporto degli sponsor tecnici.