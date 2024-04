Dopo l'anticipazione di qualche settimana fa debutta online la nuova Opel Frontera, erede della Crossland, a riprendere un nome utilizzato negli anni '90 per un fuoristrada. Per ora le informazioni non sono complete - mancano per esempio le dimensioni esterne - ma tra foto di esterni e interni, motorizzazioni e altro possiamo iniziare a conoscere da vicino la nuova Frontera.

Per i dettagli completi l'appuntamento è rimandato a un secondo momento. Per ora ci accontentiamo di quel poco che abbiamo.

Opel Frontera 2024, gli esterni

Visivamente, la nuova Opel Frontera ha poco in comune con la Crossland, reinterpretando in versione più "robusta" il classico linguaggio stilistico della Casa. Il frontale si contraddistingue per il classico Opel Vizor, affiancato da luci full LED e il nuovo logo nero, che quasi si perde nella mascherina.

Opel Frontera (2024), il posteriore Opel Frontera (2024), il 3/4 anteriore

Il posteriore ha lunotto quasi perfettamente perpendicolare al terreno, per massimizzare lo spazio interno, con vetratura che non sembra generosissima. Anche in questo caso l'aspetto è particolarmente "massiccio", con luci a sviluppo orizzontale con due segmenti che puntano verso il centro del bagagliaio e la scritta "Frontera" sulla parte bassa. A richiesta si possono avere le barre sul tetto, con capacità di carico di 200 kg.

Opel Frontera, gli interni

Anche gli interni della Opel Frontera 2024 riprendono lo stile degli altri modelli della Casa, con i due monitor da 10" per strumentazione digitale e infotainment, mentre il volante è completamente nuovo. Nel comunicato stampa si parla anche di un alloggiamento dedicato allo smartphone, così da utilizzarlo come centro di controllo, ma non ci sono immagini. Dovrebbe essere dedicato alle versioni base, sprovviste di infotainment, come avviene su altri modelli senza monitor centrale.

I comandi del climatizzatore rimangono fisici e al di sotto sono presenti prese USB e la piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone.

Opel Frontera (2024), gli interni

Come da trazione Opel anche la nuova Frontera ha un occhio di riguardo per i sedili, non sappiamo se certificati AGR o meno, con uno speciale incavo al centro di quelli per guidatore e passeggero, per ridurre la pressione sul coccige. Presentano poi la speciale funzione brevettata Intelli-Seat, progettata per garantire un comfort di guida di alto livello anche nei lunghi viaggi in autostrada.

Come detto il comunicato stampa non parla delle dimensioni esterne della nuova Opel Frontera, ma dà la capacità del bagagliaio: più di 460 litri minimo, a diventare 1.600 con gli schienali della seconda fila abbattuti (lo schema 60:40 è disponibile come optional).

Opel Frontera (2024), il frontale Opel Frontera (2024), il posteriore

Opel Frontera 2024, i motori

Per quanto riguarda i motori la Opel Frontera 2024 monterà unità 100% elettriche o mild hybrid a 48 Volt. Non si cita la piattaforma ma dovrebbe essere la CMP di Fiat 600, Jeep Avenger e gli altri crossover piccoli di Stellantis.

Per quanto riguarda l'unità a batterie quindi dovrebbe esserci il powertrain da 156 CV con batteria da 54 kWh e autonomia dichiarata di 400 km, mentre la mild hybrid dovrebbe montare il 1.2 da 100 CV.