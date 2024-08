L’Opel Mokka marcia a grandi passi verso un primo importante rinnovamento. Dopo i primi prototipi avvistati nelle scorse settimane, si è iniziato a parlare tanto dei cambiamenti previsti per il restyling del crossover tedesco, tra i più venduti della sua categoria anche in Italia.

Attraverso il nostro render proviamo a scoprire che aspetto avrà e quali modifiche subiranno prezzi e motorizzazioni.

Nel segno della continuità

Nonostante siano passati già quattro anni dal suo debutto, la Mokka mantiene delle linee moderne, attuali e in linea col family feeling di Opel. Per questo motivo, il restyling atteso nel 2025 non dovrebbe portare con sé cambiamenti radicali.

Le dimensioni resteranno pressoché inalterate, con una lunghezza di 4,15 m, una larghezza di 1,79 m e un’altezza di 1,52 m, ma è possibile il debutto di una nuova mascherina e di fari LED diversi, seppure caratterizzati sempre da un look tagliente. A contraddistinguere il crossover Opel ci saranno sempre le protezioni in plastica grigia sulla carrozzeria e la sottile fanaleria posteriore.

Motor1.com Opel Mokka restyling (2025), il render di Motor1.com

Verso la conferma anche le tinte bicolore, con tetto, specchietti e cofano a contrasto col resto della vettura. Appare scontata l’aggiunta di qualche nuova verniciatura e di nuovi stili dei cerchi in lega, mentre a bordo potremmo trovare un nuovo volante e un aggiornamento alla tecnologia, con un nuovo infotainment e un quadro strumenti rivisto nelle grafiche.

Le motorizzazioni e i prezzi

Non ci aspettiamo grandi rivoluzioni sul fronte delle motorizzazioni. Abbandonato il diesel già da qualche tempo, la Mokka 2025 dovrebbe confermare senza troppe sorprese le versioni 1.2 turbo a benzina mild hybrid e non elettrificate, che potrebbero rimanere da 101 CV e 136 CV.

Opel Mokka-e

È possibile che Opel preveda delle unità elettriche a 48 Volt di nuova generazione, capaci ottimizzare ulteriormente i consumi e le prestazioni. Sul fronte delle varianti elettriche, invece, dovrebbe essere confermata la Mokka-e più potente da 156 CV con autonomia di circa 400 km. Non è escluso, però, l’arrivo di una versione dotata di un motore elettrico più efficiente, per ottenere qualche CV in più senza perdere nulla in termini di autonomia.

I prezzi dei modelli a benzina non dovrebbero subire grandi variazioni, mentre le elettriche potrebbero risultare leggermente più economiche. È possibile, infatti, che la Casa voglia ridurre la differenza di prezzo rispetto alla Frontera, che è attualmente di circa 8.000 euro, nonostante le auto siano sostanzialmente nello stesso segmento B.

Ma per avere eventuali conferme dovremo attendere ancora qualche mese.