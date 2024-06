Aprono gli ordini della nuova Opel Frontera. Il crossover di segmento B del Fulmine parte da 24.500 euro nella versione mild hybrid e viene proposto in una dotazione piuttosto completa.

Al tempo stesso, è disponibile la variante 100% elettrica da 29.900 euro con batteria da 44 kWh e autonomia di oltre 300 km. Da notare come entrambi i modelli possano essere acquistati con gli incentivi statali.

Opel Frontera, i motori

Parlando proprio di motori, la nuova Frontera utilizza un 1.2 tre cilindri turbo a benzina mild hybrid da 100 CV, il quale è combinato con un motore elettrico da 28 CV e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. In un secondo momento sarà disponibile anche la Frontera 1.2 mild hybrid da 136 CV.

Opel Frontera (2024)

La versione full electric è dotata di un’unità elettrica da 113 CV situata sull’asse anteriore. Come detto, l’autonomia dichiarata è intorno ai 300 km, mentre in un secondo momento sarà disponibile una versione “Long Range” capace di percorrere 400 km, sempre nel ciclo WLTP.

Opel Frontera, la dotazione e gli allestimenti

L’Opel viene proposta in due versioni chiamate Frontera e Frontera GS, con quest’ultima che viene proposta con un sovrapprezzo di 2.000 euro. Entrambi gli allestimenti sono “pacchetti chiusi” e non c’è quindi la possibilità di aggiungere degli optional, al di là del colore della carrozzeria.

Il modello base si riconosce per un look più semplice, anche se la dotazione include già il doppio display da 10”, la retrocamera, il navigatore e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Nel caso della GS, l’equipaggiamento si distingue per la presenza del tetto nero a contrasto, cerchi in lega specifici, barre sul tetto, climatizzatore automatico e sedili riscaldabili.