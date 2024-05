Le vendite di auto elettriche in Europa - e non solo - non decollano come sperato e molte Case stanno rivedendo i propri piani, allungando la vita di modelli e motori termici in attesa di tempi migliori. Tra queste non figura Opel che anzi, conferma i piani originali di vendere unicamente auto elettriche nel Vecchio Continente a partire dal 2025.

A confermarlo è stato direttamente il numero uno di Opel Florian Huettl nel corso di un'intervista rilasciata ad Automotive News, nel corso della quale ha dichiarato come in quel di Rüsselsheim creano "fortemente" nell'elettrico, aggiungendo "Il nostro obiettivo è quello di rendere queste auto davvero accessibili ad una base di clienti più ampia".

Si inizia con i SUV

Forte dichiarazione di intenti avvenuta durante la presentazione della nuova Opel Frontera elettrica, erede della Crossland. Un modello disponibile anche motorizzazione mild hybrid o a batterie, con autonomia dichiarata - calcolata secondo il ciclo WLTP - di più di 300 km per la versione base e oltre 400 per la Long Range e prezzi (in Germania) a partire da 29.000 euro.

Opel Frontera 2024 Opel Grandland 2024

Possibilità di scelta di powertrain resa possibile dalla piattaforma multienergia di Stellantis, che però Opel non vuole continuare a sfruttare. ""Con Frontera e la nuova Grandland stiamo completando la prima fase di elettrificazione di Opel, dove coesistono propulsori elettrici e a combustione" ha dichiarato Huettl, che ha poi sottolineato come "Andremo avanti con la prossima generazione di modelli Opel che saranno esclusivamente elettrici. Abbiamo dato un buon esempio con la concept Experimental. A Opel piace lavorare con le concept car e trasformarle in realtà. La Experimental mostra il passo successivo nei nostri piani per diventare completamente elettrici con i modelli futuri".

Ora tocca alla piccola economica

Per rendere l'elettrico sempre più accessibile Huettl ha anticipato che Opel sia al lavoro su una nuova auto elettrica economica, con prezzo d'attacco inferiore ai 25.000 euro. Di fatto sarà una "cugina" della nuova Citroen C3 e della prossima Fiat Panda elettrica, basata quindi sulla piattaforma Smart Car di Stellantis.