Dal 2028 Opel costruirà solo auto elettriche. Mancano quattro anni, ma le nuove piattaforme per le EV di Stellantis sono già pronte. Quindi alziamo il sipario sulla Opel Grandland, la cui nuova generazione è "anche" completamente elettrica e dotata di un'architettura nuova di zecca. Perché "anche"?

Semplicemente perché il modello sarà ancora offerto con trazione MHEV e PHEV. "La nuova Grandland è stata progettata e sviluppata in Germania, a Rüsselsheim, e sarà costruita a Eisenach - ha piegato il CEO di Opel, Florian Huettl - . Il legame con la Opel Experimental è inconfondibile. Offre innovazioni che sono state viste per la prima volta in questa straordinaria concept car. La nuova Grandland rafforzerà la nostra posizione nell'importante segmento dei C-SUV".

Opel Grandland (2024): gli esterni

A prima vista, le nuove dimensioni della Grandland Electric colpiscono particolarmente. È più lunga di 173 millimetri, più alta di 19 millimetri e più larga di 64 millimetri rispetto alla precedente Grandland. Il risultato è di 4.650 x 1.905 x 1.660 mm (lunghezza x larghezza x altezza). Inoltre, poggia su enormi cerchi da 20 pollici.

Opel Grandland (2024), la vista di tre quarti anteriore Opel Grandland (2024), la vista di tre quarti posteriore Opel Grandland Electric (2024), il frontale 3D Vizor

Nel frontale spiccano il nuovo 3D Vizor e il motivo della bussola, come nella Opel Experimental. Ciò significa che la piega verticale e il Vizor orizzontale si incontrano nel logo. Inedita è pure la cosiddetta luce "Intelli-Lux Pixel Matrix HD", con esattamente 51.200 pixel per una distribuzione della luce ad alta risoluzione.

Opel Grandland (2024), i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD

Poi c'è la verniciatura bicolore, nonché i rivestimenti dei passaruota sfalsati per un look da fuoristarda. E nella parte posteriore? La nuova Grandland è il primo modello di serie di Opel a integrare le scritte illuminate del marchio.

Opel Grandland (2024): le dimensioni

Modello Opel Grandland (2024) Lunghezza 4.650 mm Larghezza 1.905 mm Altezza 1.660 mm Passo 2.675 mm Capacità del bagagliaio n/a - 1.641 litri

Opel Grandland (2024): gli interni

Oltre a lunghezza, larghezza e altezza, anche il passo è aumentato. Dai 2.675 millimetri della generazione precedente si è passati a 2.784 millimetri. Se a questo si aggiunge il portellone posteriore fortemente inclinato, si guadagna molto spazio nell'abitacolo. Per i passeggeri ci sono 20 millimetri di spazio in più per le gambe. E con il sedile posteriore ribaltabile 40:20:40, la Grandland può contenere fino a 1.641 litri di carico.

In generale gli interni sono molto eleganti. Tutti i tessuti e i rivestimenti sono realizzati con materiali riciclati al 100% e, a prima vista, hanno una buona finitura. Naturalmente, al di sopra di tutto c'è uno schermo. Nel caso della nuova Grandland, Opel ha installato un display touch da 16 pollici. Dietro il volante c'è anche un quadro strumenti completamente digitale di dimensioni non ancora specificate, mentre un head-up display proietta ulteriori informazioni sul parabrezza.

Se tutto questo diventa troppo per voi, potete ridurre tutti i contenuti al minimo indispensabile attraverso il cosiddetto "Pure Mode", che ha lo scopo di ridurre al minimo le distrazioni, soprattutto quando si guida sotto la pioggia o di notte.

Una curiosità: i sedili sono stati nuovamente certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. e sono stati dotati di nuove caratteristiche di comfort. I sedili del conducente, ad esempio, hanno imbottiture laterali attive, sono dotati di ventilazione e di una funzione di massaggio. Il cosiddetto "Intelli-Seat Ergonomics Feature" è inoltre di serie su entrambi i sedili anteriori.

Un altro punto di forza è il cosiddetto "pixel box". Con una superficie di vetro illuminata e traslucida e un rivestimento in tessuto circostante. Dietro il vetro si trova l'area per la ricarica induttiva dello smartphone. In totale, tutte le opzioni di stivaggio hanno una capienza di oltre 35 litri: dal pixel box e dalle tasche per smartphone sul retro dei sedili anteriori fino all'ampio vano con collegamento a 12 volt sotto la console centrale.

Opel Grandland (2024): motore, batteria, autonomia, ricarica

La nuova Grandland è la prima Opel a essere basata sulla piattaforma Stellantis STLA Medium, progettata appositamente per i modelli elettrici a batteria. Tuttavia, in futuro il modello sarà disponibile non solo come modello completamente elettrico, ma anche come ibrido plug-in con un'autonomia di circa 85 km e come mild hybrid a 48 volt.

Anche se al momento non è noto altro, poiché la Grandland non è il primo prodotto Stellantis basato sulla nuova architettura, ma Peugeot è già un po' più avanti con la presentazione della nuova 3008, abbiamo già informazioni almeno semi-conclusive sulle unità elettriche e sul modello MHEV.

La Opel Grandland (2024) e la sua piattaforma STLA Medium

Esiste una versione "Standard Range" da 213 CV (157 kW) con trazione anteriore e una batteria con una capacità di 73 kWh. L'autonomia secondo WLTP è compresa tra 504 e 524 km. Equipaggiata con la stessa batteria e con un'autonomia massima di 525 km, è poi in programma la versione "Dual Motor". Come suggerisce il nome, questo modello è dotato di due motori elettrici, quindi anche di trazione integrale e fino a 326 CV (240 kW).

La versione "Long Range" ha una potenza di 231 CV (170 kW) grazie a un unico motore sull'asse anteriore. La batteria ha una capacità di 98 kWh e l'autonomia massima è di 700 km. E questo viene menzionato anche nell'annuncio di Opel.

Opel Grandland (2024), la vista laterale

Diverse Peugeot 3008 (e quindi anche la Opel Grandland) possono essere caricate con una potenza massima di 160 kW. La ricarica da 20 all'80% richiede circa 30 minuti. L'MHEV, invece, non ha bisogno di essere ricaricato. Anche in questo caso, uno sguardo in direzione di Peugeot: viene utilizzato un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV con un DSG a 6 rapporti elettrificato. È un'idea familiare. Anche in Opel. Ad esempio nell'Astra, nella Corsa o nell'attuale Grandland. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni sulla PHEV.

Opel Grandland (2024): i prezzi

Opel non ha ancora annunciato la data di lancio sul mercato né i prezzi della Grandland Electric. Tuttavia, dovrebbe arrivare nelle concessionarie alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno. I prezzi della Grandland Electric dovrebbero partire da circa 50.000 euro.