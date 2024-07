Debutta la nuova Audi A5 e con lei la Casa dei quattro anelli dà il via a una grande rivoluzione. Non in termini meccanici o stilistici ma perché - come ampiamente anticipato - con lei l'Audi A4 per come la conosciamo saluta e ringrazia dopo 30 anni di onorata carriera. Da qualche tempo infatti in quel di Ingolstadt hanno deciso di riservare i numeri dispari per i modelli con motori termici, mentre quelli pari saranno dedicati alle elettriche.

La nuova Audi A5 prende così a tutti gli effetti il posto della A4. Come dimostrano ampiamente le foto: ecco la nuova arrivata in versione berlina e station wagon. E no, non ci saranno più le A5 Coupé e A5 Sportback. Le novità non si limitano al nome, anzi. Tra stile rivisto, interni ancora più curati e gamma motori ancora più efficiente c'è tanto di cui parlare.

Audi A5 2024, gli esterni

Le nuove Audi A5 e A5 Avant sono più lunghe di 67 millimetri e misurano ora 4,82 metri (4.829 mm) con passo allungato di 80 mm, per un totale di 2,9 metri. Ad aiutare le medie tedesche a sembrare ancora più grandi ci pensa il design, con frontale caratterizzato dalla classica griglia single frame più piatta e larga, esattamente come i gruppi ottici.

Audi Audi A5 berlina (2024) in diagonale anteriore Audi Audi A5 Avant (2024) in diagonale da dietro

Se quelli anteriori sono più classici, al posteriore hanno un aspetto tutto nuovo, con firma illuminazione che attraversa tutta la coda e sulle versioni più ricche è a OLED, così da offrire differenti animazioni - anche durante la guida, per segnalare per esempio un pericolo - e firme luminose (anche all'anteriore), una luce più nitida e un piccolo risparmio energetico.

Altri particolari degni di nota sono rappresentati dalle maniglie a filo con le portiere, nuovi cerchi in lega con dimensioni comprese tra 17 e 20 pollici, scarichi veri e un aspetto generale leggermente più "spigoloso" rispetto a quello della A4, probabilmente per non rompere completamente con lo stile della precedente famiglia dell'Audi A5.

Audi La vista laterale della nuova Audi A5 (2024) sembra ... ... leggermente più simile a un coupé rispetto all'ultima A4 berlina

Audi A5 2024, gli interni

Non esageriamo quando diciamo che il fulcro sul quale poggiano le nuove Audi A5 e A5 Avant sono gli interni. Alcuni elementi li conosciamo già, come il display curvo OLED con strumentazione digitale da 11,9" e infotainment da 14,5" pollici, affiancato da un display opzionale da 10,9" per il passeggero anteriore derivati dalla Q6 e-tron. Nella nuova A5, tuttavia, Audi è salita di 2-3 gradini in termini di qualità.

I bordi degli schermi e la loro integrazione nella plancia sono di altissima qualità. Lo stesso discorso vale anche per la scelta dei materiali dell'abitacolo. La nuova Audi A5 mira a diventare il punto di riferimento del segmento e non lascia nulla di intentato. Anche per quanto riguarda le dotazioni (anche se molte di esse sono proposte come optional) la media di Ingolstadt punta molto in alto.

Audi Audi S5 (2024) e Audi S5 Avant (2024), gli interni Audi Audi S5 (2024) e Audi S5 Avant (2024), il bagagliaio

Per la prima volta sono disponibili la regolazione elettrica del volante, un ampio tetto in vetro con oscuramento elettrico e un sistema audio Bang&Olufsen 3D con altoparlanti nei poggiatesta del conducente e del passeggero anteriore. Ciò consente al passeggero anteriore di ascoltare, ad esempio, contenuti in streaming, mentre il conducente può continuare a concentrarsi sugli annunci di navigazione.

L'head-up display ha uno schermo più grande dell'85% rispetto al suo predecessore e ora può essere comandato anche dal volante. Il nuovo assistente vocale Audi Assistant integra poi ChatGPT per rispondere alle domande e alle richieste dei passeggeri.

A livello di spazio il passo allungato rispetto alla vecchia Audi A4 gioca a favore dei passeggeri posteriori, che hanno più cm a disposizione per testa e gambe. Rimane invece al di sotto delle attese la capacità del bagagliaio della station wagon, che va da un minimo di 476 a un massimo di 1.424 litri, mentre la berlina passa da 445 a 1.299 litri. Non c'è il doppio fondo per aumentare lo spazio di stivaggio. Qui si trova la batteria da 48 volt delle nuove unità MHEV Plus.

Audi Audi A5 (2024), gli interni

Audi A5 2024, i motori

E questo ci porta direttamente al capitolo motori. Il fatto che Audi sia riuscita a mantenere segreta la sua nuova motorizzazione ibrida fino a oggi può essere definito quasi un colpo di scena. Si tratta del powertrain MHEV Plus, molto simile a un full hybrid. Come avviene da qualche tempo anche in casa Stellantis.

Nel nuovo 2.0 TFSI da 204 CV, nel noto 2.0 TDI da 204 CV e nel nuovo 3.0 V6 TFSI da 367 CV della nuova Audi S5, il sistema è costituito da una batteria al litio-ferro-fosfato da 48 Volt da 1,8 kWh, da un generatore di avviamento a cinghia e da un nuovo generatore di trasmissione situato direttamente sull'albero di uscita della trasmissione. Quest'ultimo aumenta la potenza fino a 18 kW e recupera fino a 25 kW. Di fatto solo il 2.0 da 150 CV è privo di elettrificazione.

In manovra a durante i parcheggi si viaggia unicamente in modalità elettrica, mentre alle basse velocità tutto dipende da quanto si è leggeri sul pedale dell'acceleratore.

Audi Audi A5 Avant (2024)

Il sistema MHEV Plus dell'Audi A5 2024 comporta un aumenta di peso di 65 kg, di cui circa 20 sono rappresentati dal generatore. Secondo quanto dichiarato da Audi i vantaggi in termini di consumi ed emissioni sono evidenti. Per esempio il 2.0 TDI taglia di 10 grammi di CO2 per chilometro le emissioni, mentre i consumi calano e di 0,4 litri ogni 100 chilometri. Con il V6 sono 17 grammi di CO2 e 0,74 litri. Solo il motore a benzina di base da 150 CV non dispone del nuovo sistema.

Tutti i motori a benzina sono completamente nuovi, con un processo di combustione migliorato e un turbocompressore a geometria variabile. Per quanto riguarda la trasmissione l'Audi A5 2024 fa completamente a meno del cambio manuale, optando solo e unicamente per l'automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Motore 2.0 TFSI 2.0 TFSI 2.0 TDI 3.0 V6 TFSI Potenza 110 kW/150 CV 150 kW/204 CV 150 kW /204 CV 270 kW/367 CV Coppia n.d. n.d. 400 Nm n/a Cambio Doppia frizione a 7 velocità Doppia frizione a 7 velocità Doppia frizione a 7 velocità Doppia frizione a 7 velocità Trazione Integrale FWD/AWD FWD/AWD AWD Consumo di carburante 6,6 - 7,6 litri 6,6 - 7,9 litri 4,7 - 5,6 litri 7,4 - 7,9 litri EMISSIONI DI CO2 150 - 173 grammi 151 - 179 grammi 124 - 147 grammi 167 - 180 grammi

Successivamente la nuova Audi A5 monterà anche due powertrain plug-in basati sul 2.0 tubo benzina, con potenze complessive di 220 (299 CV) e 270 (367 CV) e autonomia puramente elettrica di oltre 100 chilometri.

A livello di meccanica la nuova Audi A5 si basa sulla cosiddetta Premium Platform Combustion (PPC) che, secondo la Casa, migliora il comportamento di guida grazie a un "ampio e dettagliato lavoro su telaio e sterzo", quest'ultimo disponibile sempre in versione progressiva.

Audi Audi A5 Avant (2024)

Oltre alle sospensioni standard con molle in acciaio, sono disponibili come optional le sospensioni sportive e le sospensioni sportive S con controllo adattivo degli ammortizzatori. Le sospensioni sportive sono di serie su tutti i modelli A5 con il pacchetto S-Line e sui modelli S5. Entrambe le varianti abbassano la vettura di 20 millimetri.

Il nuovo Brake Torque Vectoring dovrebbe apportare un notevole miglioramento alla guida, attivandosi in curva, mentre interventi di frenata mirati dovrebbero garantire un minore sottosterzo del veicolo e una maggiore agilità in curva.

Nei modelli S5, il differenziale sportivo Quattro con torque vectoring è montato di serie in combinazione con una frizione regolabile per la trazione integrale. Gli ingegneri tedeschi hanno parlato di significativi guadagni in termini di agilità rispetto alla vecchia Audi A4.

Audi Audi A5 2024, la gamma Audi Audi S5 Avant (2024)

Audi A5 2024, i prezzi

Le nuove Audi A5, A5 Avant, S5 ed S5 Avant saranno ordinabili a breve, con lancio sul mercato è previsto per novembre 2024.

I prezzi non sono ancora stati comunicati, sappiamo però che in Germania la berlina entry level con il 2.0 benzina da 150 CV avrà un prezzo d'attacco di 45.200 euro, la A5 Avant 2024 nella stessa configurazione costa quasi 1.000 euro in più.