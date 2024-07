Che la Lexus LBX sarebbe potuta diventare ancora più potente si sapeva già da tempo, grazie a rumors e anticipazioni e al Tokyo Auto Salon di gennaio 2024 una concept - chiamata LBX Morizo RR - aveva mostrato un primo spunto estetico e meccanico di ciò che sarebbe potuto essere.

Ora, a qualche mese di distanza, quel prototipo è diventato realtà. Ecco debuttare in Giappone la Lexus LBX Morizo RR di serie, vale a dire la versione più potente e cattiva del crossover giapponese. Sotto il cofano c'è il 1.6 turbo delle "cugine" Toyota GR Yaris e GR Corolla, accompagnato da un'estetica dedicata. Arriverà anche in Europa? Per ora il suo sbarco nel Vecchio Continente non è stato ufficializzato.

La macchina del capo

Prima di addentrarci nelle specifiche della Lexus LBX Morizo RR vale la pena spiegare come nasce questa speciale versione. Il suo sviluppo è stato seguito da Akio Toyoda - presidente del Gruppo Toyota - in persona. Il dirigente giapponese infatti è un pilota esperto - corre con il nome Morizo - e ha dato suggerimenti al team Lexus sia dal punto di vista dell'estetica sia della meccanica.

Lexus Lexus LBX Morizo RR Lexus Lexus LBX Morizo RR, i cerchi da 19"

È nata così una Lexus LBX da 305 CV, la stessa potenza della GR Corolla, e 400 Nm di coppia, buttati a terra da tutte e quattro le ruote tramite o il cambio automatico Direct Shift-8AT o il manuale iMT a 6 marce. I dati ufficiali non parlano di velocità massima, citando unicamente il tempo necessario per passare da 0 a 100 km/h: 5,2".

Ci sono naturalmente anche altre modifiche meccaniche, come assetto ritarato per offrire una risposta migliore e maggior stabilità, assieme a una cura particolare per l'insonorizzazione, anche durante la guida più sportiva.

L'abito giusto

Riconoscere la Lexus LBX Morizo RR dal resto della gamma è facile, a partire dai cerchi forgiati da 19", specifici per questa versione. Del pacchetto estetico fanno parte paraurti anteriore e posteriore ridisegnati in chiave sportiva, passaruota in tinta con la carrozzeria, assetto ribassato, sedili sportivi, pedaliera in alluminio e molto altro.

Lexus Lexus LBX Morizo RR, il posteriore Lexus Lexus LBX Morizo RR, gli interni

Come detto la LBX Morizo RR è in vendita da oggi in Giappone, con la versione speciale Bespoke Build (prodotta in appena 100 unità) che verrà assegnata tramite lotteria, come spesso accade nel mercato giapponese per modelli a tiratura limitata.