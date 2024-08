Lunghezza: 4.190 mm

È la più piccola tra tutte le Lexus ed è tra le pochissime segmento B premium presenti sul mercato. Parliamo della LBX, il crossover full hybrid (anche a quattro ruote motrici) basato sull'architettura della Toyota Yaris Cross.

Rispetto alla "cugina", però, la Lexus punta tanto su finiture di alto livello e su un'esperienza di guida ancora più confortevole. E in fatto di praticità? Andiamo a scoprire i suoi numeri.

Lexus LBX, le dimensioni

Come detto, la LBX è la Lexus più compatta presente in listino al momento, grazie a una lunghezza di 4,19 m che la rende adatta soprattutto agli ambienti cittadini.

La larghezza è un po' più impegnativa (1,83 m), mentre l'altezza è di 1,55 m. Stretto il passo, con una distanza da ruota a ruota di soli 2,55 m.

Lexus LBX, abitabilità e bagagliaio

Se davanti l'abitabilità è molto buona, nella fila posteriore della Lexus bisogna scendere a qualche compromesso. Soprattutto chi è più alto non ha molto spazio per le ginocchia, mentre al centro si sta stretti. Pur non essendoci le bocchette dell'aria condizionata nel bracciolo centrale, chi è seduto dietro ha a disposizione due prese USB di tipo C.

Il bagagliaio della Lexus LBX

Il bagagliaio parte da 402 litri, che scendono a 317 litri sulle versioni a trazione integrale della LBX. Il baule è ben rifinito, ma è un po' irregolare nel fondo. L'altezza del piano non può essere regolata, anche se la cappelliere può essere riposta comodamente al di sotto dei bagagli per aumentare lo spazio complessivo.

Presenti anche una serie di anelli per fissare il carico e una presa da 12V. Abbattendo i sedili posteriori in modalità 60:40 si sfiorano i 1.000 litri.

Lexus LBX, le concorrenti con dimensioni simili

Non è facile trovare delle concorrenti dirette della Lexus LBX, almeno in termini di motorizzazioni e posizionamento premium.

Tra queste, quelle che si avvicinano di più sono la Nissan Juke (disponibile anch'essa con motori full hybrid) e la Volvo EX30 (un modello premium, ma esclusivamente elettrica). Per il resto, ecco alcuni dei modelli di segmento B più venduti da prendere come riferimento.