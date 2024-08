La Lamborghini Huracan e il suo motore V10 aspirato escono di scena, lasciando posto al motore V8 che arriva a 10.000 giri al minuto della nuova Lamborghini Temerario.

Da solo questo 8 cilindri 4.0 di cilindrata sviluppa 800 CV, è dotato di due turbo ed è affiancato da 3 motori elettrici, perché la Temerario è una ibrida plug-in. La potenza totale arriva a 920 CV e la trazione è integrale: due motori elettrici sono anteriori e uno è inserito tra il motore termico e il cambio doppia-frizione a 8 marce.

La Temerario è tutta di alluminio e, al lancio, è previsto anche l'allestimento Temerario Alleggerita, più leggero e aerodinamico: scoprite tutti i dettagli di questa nuova Lambo!

Lamborghini Temerario, gli esterni

Lunga 4,7 metri, larga 1,99, alta 1,2 e con passo di 2,65 la Lamborghini Temerario si presenta con un frontale particolarmente basso e il responsabile del design, Mitja Borkert, fa riferimento al muso di uno squalo per descrivere la parte centrale particolarmente appuntita.

La sensazione di vicinanza con il terreno è accentuata anche dal posizionamento delle luci diurne LED a forma di esagono, sotto le sottili fessure orizzontali che ospitano i gruppi ottici principali a matrice di LED.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Proprio all'interno degli elementi luminosi esagonali ci sono delle prese d'aria, che assieme alle altre aperture ricavate in questa zona anteriore della macchina guidano i flussi per ridurre la resistenza all'avanzamento e aumentare lo smaltimento del calore della meccanica e dei freni.

La fiancata non ha perso il profilo ad arco che ci si aspetta da una Lamborghini, partendo dal parabrezza molto lungo e inclinato, fino ad arrivare alla coda. Le superfici sono state lasciate piuttosto libere da spigoli e nervature, ci sono due linee principali continue che uniscono l'anteriore al posteriore, per convergere verso il centro quando si osserva l'auto da dietro.

La coda, infatti, è più lavorata, scavata per lasciare a vista elementi meccanici come le gomme o i radiatori, imitando un po' quello che succede con le motociclette. Visti da dietro, i fianchi della Temerario sono verticali e danno molto appoggio visivo alla carrozzeria, anche perché le luci posteriori esagonali sono separate, e non collegate tra loro con una striscia luminosa come va di moda ultimamente. E la scelta dell'esagono si conferma anche per il terminale di scarico centrale. Il motore è coperto da una griglia forata a nido d'ape che lo lascia parzialmente in vista e che smaltisce il calore proveniente dal vano.

Lamborghini Lamborghini Temerario, il posteriore Lamborghini Lamborghini Temerario, l'anteriore

La nuova aerodinamica della Lamborghini Temerario ha portato un miglioramento del +103% del carico deportante rispetto alla precedente Lamborghini Huracán EVO. Oltre alle prese d'aria anteriori già descritte, altri elementi su cui si è lavorato sono gli specchietti retrovisori, che offrono meno resistenza all'avanzamento e indirizzano l'aria sulle fiancate, verso i radiatori laterali, per il raffreddamento della meccanica.

Il tetto, inoltre, ha un canale centrale che guida il flusso verso lo spoiler posteriore, che è integrato nella carrozzeria. In più lavorano anche le forme curve del cofano posteriore, contribuendo ad aumentare l'incidenza dell'aria che va ad investire la parte laterale dello spoiler.

È stato poi previsto fin dal lancio un allestimento più spinto per la Lamborghini Temerario Alleggerita, che toglie 25 kg di peso e fa arrivare a +158% il miglioramento di carico aerodinamico rispetto alla Huracán EVO.

Non si tratta di una versione separata, come nel caso delle Huracan Performante, Huracan STO e Huracan Tecnica, ma di una configurazione più sportiva della Temerario. Prevede uno spoiler posteriore ad alto carico con una maggiore curvatura, mentre il fondo della macchina ha 3 coppie di alette disposte ad albero, che generano vortici per incrementare la deportanza posteriore e supportare il diffusore, che ha il 70% di superficie in più rispetto alla Huracán EVO e un angolo di incidenza aumentato di 4°, per estrarre una maggiore quantità d'aria dal fondo.

Tra gli altri elementi presenti sulla Alleggerita ci sono lo splitter in polimeri rinforzati con fibra di carbonio CFRP (-0,19 kg), i pannelli sottoscocca in fibra di carbonio riciclato (-0,55 kg), le minigonne laterali (-0,60 kg), il cofano posteriore (-9,20 kg), il pannello con lo spoiler ad alto carico integrato (-1,60 kg). Con il Carbon Pack anche il diffusore posteriore, le calotte degli specchietti retrovisori e le cover delle prese d’aria laterali sono in carbonio, togliendo 1,82 kg di peso.

Lamborghini Temerario, le varie tipologie di cerchi

E sono previsti anche cerchi ruota in carbonio, in aggiunta ai cerchi in lega (in tre colorazioni) o forgiati (in quattro colorazioni), nelle misure da 20” anteriori e da 21” posteriori.

Nell'abitacolo l'utilizzo del CFRP è previsto anche per i pannelli porta, i sedili sportivi bi-guscio in carbonio strutturale, il tunnel centrale, la cornice del cruscotto digitale, le bocchette d’aerazione, il volante e i paddle.

Anche i cristalli contribuiscono alla riduzione di peso nel lunotto posteriore in Gorilla Glass (-0,85 kg) e nei vetri laterali fissi in policarbonato (-0,45 kg).

I colori dedicati al lancio della Lamborghini Temerario sono il Blu Marinus e il Verde Mercurius, che rappresentano una selezione di oltre 400 tinte carrozzeria, a cui aggiungere le colorazioni speciali che danno la possibilità al cliente di personalizzare l'auto grazie al programma chiamato Ad Personam.

Lamborghini Temerario, gli interni

La posizione di guida della Lamborghini Temerario è stata riprogettata per essere più vicina al terreno, con un'inclinazione più verticale del volante, e al tempo stesso è aumentato lo spazio a disposizione per i passeggeri e gli oggetti e i bagagli sia dietro ai sedili, sia nel vano di carico sotto al cofano anteriore (entrambi adatti a ospitare 2 cabin trolley).

In particolare, rispetto alla Huracán ci sono 3,4 cm in più per al testa, 4,6 cm in più per le gambe. I sedili comfort a 18 vie regolabili elettricamente sono di serie e i sedili sportivi sono a richiesta.

Lamborghini Lamborghini Temerario, gli interni

Per le finiture interne la gamma di colori e le personalizzazioni sono di un livello mai previsto prima da Lamborghini su questa categoria di auto.

I materiali tra cui scegliere spaziano dal carbonio ai pellami pregiati, in combinazione con il rivestimento Corsatex by Dinamica, una microfibra morbida al tatto e resistente all’usura realizzata con una parte di poliestere riciclato, senza l’utilizzo di solventi organici e impiegando un processo a base d’acqua. Anche la moquette e i tappetini sono realizzati utilizzando plastica rigenerata.

La strumentazione si anima con l'ormai conosciuto “Power Button” di accensione, incorniciato da una levetta rossa come sugli arei da caccia; il nuovo volante è personalizzabile con elementi in carbonio e consente di accedere alla maggior parte delle funzionalità di bordo senza mai dover staccare le mani dall'impugnatura.

Lamborghini Lamborghini Temerario, gli interni Lamborghini Lamborghini Temerario, gli interni

Sul lato sinistro ci sono due rotori, tra cui quello incorniciato dalla corona rossa per selezionare le modalità di guida, con al centro il tasto con la bandiera a scacchi per attivare il launch control. Con quello più in basso si può sollevare il muso dell'auto per superare un dosso o una rampa. Con i rotori sul lato destro si selezionano le esperienze di guida Recharge, Hybrid e Performance e si attiva la nuova funzione “Drift Mode”.

Le bocchette d’aerazione sono integrate nella plancia, e ci sono 3 schermi. Il passeggero ha davanti a sé un display da 9,1 pollici, con informazioni relative alla guida e al sistema di infotainment; il pilota può consultare un cruscotto digitale da 12,3” e, al centro, c'è lo schermo verticale da 8,4" dell'infotainment, dotato anche della funzionalità swipe per spostare con un gesto delle dita - come sullo schermo di uno smartphone - dei contenuti dal monitor centrale ai display di pilota e passeggero.

Il sistema di navigazione ha mappe aggiornabili over-the-air, informazioni in tempo reale su traffico e punti di interesse, web radio, assistente vocale e la possibilità di connettere wireless il telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto. E sfruttando l'impianto hi-fi della Sonus Faber con 7 diffusori e 750 W di potenza totale. Ci sono nuove grafiche 3D con animazioni e widget e anche le visualizzazioni possono cambiare aspetto passando da “Essential view”, “Navi view” e “Dynamic view”.

Lamborghini Temerario, i sedili

A richiesta la Temerario offre anche il sistema Lamborghini Vision Unit (LAVU) che, grazie a 3 telecamere e una centralina dedicata, dà accesso alla Lamborghini Telemetry 2.0, al Memories Recorder e alla Dashcam. Il cliente può così consultare la telemetria per migliorare la guida in pista, salvare i momenti più belli alla guida e contare su una sicurezza in più con la Dashcam.

I tre punti di vista sono quelli della la Front Camera posizionata sulla plafoniera per registrare le immagini provenienti dalla strada o dalla pista; della Emotion Camera che inquadra l’abitacolo puntando su pilota e passeggero; e della Rear Wall Camera fissata sul parafiamma, alle spalle dei sedili, per inquadrare volante, strumentazione e parabrezza.

Il sistema comunica anche con l'app Lamborghini Unica per il telefono, che già di suo può controllare a distanza l'auto mostrando ad esempio il livello carburante, la carica della batteria, l'autonomia o la posizione di parcheggio, azionando la serratura delle portiere.

L'app è stata migliorata con la collaborazione dei piloti di Lamborghini Squadra Corse per avere una visualizzazione modulare della mappa di 300 circuiti (incluse le varianti) con tempi sul giro e crono che facciano da riferimento, con la possibilità di registrare video e dati raccolti durante la sessione. Le immagini e i dati possono essere condivisi in un video personalizzato grazie a un sistema di video editor integrato nell’app, che permette di scegliere tra diverse inquadrature, templates e nuovi widget da visualizzare in sovraimpressione.

Lamborghini Temerario, motori e tecnologia

La Lamborghini Temerario ha un nuovo motore V8 4.0 di cilindrata biturbo, progettato e sviluppato da zero a Sant’Agata Bolognese. È il primo nella categoria delle supersportive stradali di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, con prestazioni riassunte in 2,7 secondi nello 0-100 km/h, 7,3 secondi nello 0-200 km/h e 340 km/h di velocità massima.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Questo propulsore, con sigla di progetto L411 sviluppa da solo 800 CV (potenza specifica 200 CV/litro) tra 9.000 e 9.750 giri/min con limitatore a 10.000 giri/min e ha 730 Nm di coppia tra 4.000 e 7.000 giri/min.

I 2 grandi turbocompressori sono posizionati nella V di 90° formata dalle bancate, per uno schema "Hot V" che ottimizza gli ingombri, la geometria dei condotti e la gestione termica. La pressione massima di sovralimentazione dei turbocompressori è di 2,5 bar, con turbine controllate da una valvola wastegate e da un sensore di velocità delle giranti.

L'angolo tra le manovelle dell'albero motore è di 180° (albero motore "piatto"), una scelta anche questa in comune con i motori da competizione - come l'alto numero di giri raggiungibile - che fornisce coppia elevata a bassi regimi, fluidità e un suono caratteristico.

Lamborghini Lamborghini Temerario, il motore V8 Lamborghini Lamborghini Temerario, il vano motore

Le bielle sono in titanio, una materiale robusto e leggero, per ridurre peso e masse rotanti. Le teste dei cilindri sono realizzate con una lega d’alluminio fuso A357+Cu, stesso materiale impiegato per le teste dei cilindri dei motori racing, così come dal mondo delle competizioni arriva anche il comando valvole con bilancieri a dito rivestiti di uno strato diamantato DLC (Diamond Like Carbon), materiale che ne incrementa la durezza e dunque la resistenza, fino a tollerare regimi anche di 11.000 giri/min.

Il sistema di raffreddamento ad acqua è di nuova concezione per un rapido riscaldamento del motore e per la quantità di liquido che circola nel motore, con una valvola di regolazione a controllo elettronico.

L'iniezione diretta di benzina arriva a 350 bar, per ottimizzare l’immissione del carburante nelle camere di scoppio e assicurare una combustione rapida e pulita.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Il suono del motore è stato ingegnerizzato anche gestendo la modulazione delle frequenze che crescono con l’aumentare della velocità del motore, per sottolineare con le impercettibili vibrazioni (grazie all'albero motore piatto) le prestazioni dell'auto.

Ci sono poi altre soluzioni tecniche che enfatizzano un propulsore capace di arrivare a 10.000 giri/min.

Come il collegamento nell'impianto di scarico tra le due bancate del motore per migliorare il timbro sonoro a seconda della velocità del motore; la levigazione delle superfici interne dei terminali di scarico per governare turbolenze e pressioni e avere un suono più chiaro e pulito, con l'altezza e la posizione trasversale dei terminali che di per sé aumentano la nitidezza del suono del motore, con una componente ad alta frequenza che ne valorizza la voce; l'utilizzo di pannelli della scocca in materiali leggeri per enfatizzare le frequenze da trasmettere nell’abitacolo, sfruttando il telaio dell'auto come cassa armonica.

Lamborghini Lamborghini Temerario

C'è anche un componente che emette onde acustiche all'interno dell'abitacolo, creando un'acustica coinvolgente in ogni modalità di guida e anche il suono dei motori elettrici è stato ingegnerizzato dai tecnici Lamborghini.

I 3 motori elettrici a flusso assiale raffreddati ad olio da 150 CV (110 kW) che supportano il motore a benzina sono stati integrati per rendere tutto il powertrain quanto più compatto possibile. Il motore elettrico posteriore si trova tra il V8 biturbo (solidale all’albero motore) e il cambio doppia-frizione a 8 marce, fornisce 150 CV di picco e 300 Nm di coppia che viene utilizzata per effettuare l’avvio del V8 e integrare la coppia del motore termico ai regimi più bassi, oltre che per colmare il ritardo del turbo lag e offrire un’erogazione lineare e continua, e svolgere anche la funzione di generatore di corrente trifase.

Gli altri due elettrici sono installati sull'avantreno per garantire la trazione integrale quando necessario, o la sola motricità elettrica quando si seleziona la modalità di guida specifica. Ogni motore è dedicato a una singola ruota anteriore e può garantire una potenza continuativa di 82 CV (60 kW) e fino a 2.150 Nm di coppia misurata alle ruote.

Grazie all''asse anteriore elettrico, il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo (LDV) 2.0 può incidere sul comportamento stradale della Temerario anche con strategie di torque vectoring, per dare agilità nelle curve strette e stabilità nelle curve ad alta velocità con il principio di funzionamento dei cingoli di un escavatore per definire le traiettorie dell'auto.

In questi frangenti l'intervento correttivo sui freni si verifica solo quando è strettamente necessario per massimizzare l'efficienza e assicurare uno stile di guida più naturale, con un livello di prestazioni ancora superiore.

Nelle frenate "vere", invece, l'asse elettrico e il motore elettrico posteriore contribuiscono alla decelerazione, riducendo le sollecitazioni sui freni e ricaricando, nel contempo, la batteria agli ioni di litio con 3,8 kWh di capacità e celle a sacchetto, per un'alta potenza specifica (4,500 kW/kg). È collocata nel tunnel centrale in mezzo ai sedili per abbassare il baricentro dell'auto e distribuire i pesi. È protetta da uno strato strutturale inferiore e collegata ai motori elettrici anteriori, al motore elettrico posteriore e a un'unità di ricarica integrata.

Tramite la frenata rigenerativa delle ruote anteriori o direttamente dal motore V8, si può ricaricare con l'auto in movimento in 6 minuti partendo da 0%, oppure in 30 minuti ad auto ferma collegandosi con un cavo a una presa in corrente alternata AC fino a 7 kW di potenza.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Nello spazio dietro al motore è posizionato in senso trasversale il cambio doppia-frizione a 8 marce, con una configurazione modificata rispetto a una trasmissione DCT tradizionale, per ottimizzare spazio e peso. C'è infatti un albero cavo che condivide gli stessi sincronizzatori per le curve di coppia delle diverse marce.

È prevista una funzione di scalata sequenziale che, quando si frena e si tiene premuta la leva sinistra, comanda la selezione di diverse marce inferiori in sequenza senza che il pilota tiri più volte il paddle. L'ottava marcia ha un rapporto lungo che riduce i giri del motore per ottimizzare il consumo a velocità di crociera. In funzione della posizione del motore elettrico posteriore, sulla Temerario la retromarcia è meccanica e non "elettrica" come sulla Lamborghini Revuelto.

Le modalità di guida sono selezionabili tramite i rotori posti sul volante. Con quello in alto a sinistra si sceglie tra Città, Strada, Sport, Corsa e Corsa ESC Off

In "Città" la trazione elettrica sulle ruote anteriori può fornire una potenza massima di 190 CV (140 kW).

In "Strada" la trazione integrale 4WD si attiva on demand, il V8 supporta sempre i motori elettrici, per 800 CV di potenza massima. Scegliendo l’opzione Recharge si scende a 725 CV. L’e-axle anteriore supporta il torque vectoring e l’aerodinamica attiva lavora per offrire la massima stabilità alle alte velocità, per esempio in autostrada.

In "Sport" la guida è orientata al divertimento, con 3 programmi Recharge, Hybrid e Performance. Si hanno a disposizione tutti i 920 CV. Il cambio ha una reattività maggiore e le sospensioni e l'aerodinamica si tarano per dare più agilità e il piacere di guida in curva.

In "Corsa" (e selezionando Performance) ancora 920 CV ma con controllo del powertrain calibrato per una guida ultra-sportiva. Anche il suono diventa più coinvolgente ed esaltante.

In più, c'è anche la funzione “Drift Mode” che aiuta il pilota a gestire sovrasterzo di potenza controllati.

Premendo per due secondi il tasto con “bandiera a scacchi” si attiva il “launch control”. Tramite il rotore destro in alto si comandano i 3 programmi Recharge, Hybrid e Performance.

Per mettere a terra il tutto ci sono pneumatici sviluppati con Bridgestone, come successo con le varie Lamborghini Huracan STO, Tecnica, Sterrato, Huracan EVO RFT e Revuelto V12. Sono disponibili le Bridgestone Potenza Sport e Potenza Race, e anche i Potenza Sport con tecnologia proprietaria Run- Flat (RFT), oltre che una versione personalizzata di pneumatico invernale Blizzak LM005. Le misure previste per le ruote sono da 20'' e 21', e abbinabili a quattro differenti design per i cerchi.

La Lamborghini Temerario non ha più un telaio misto in carbonio e alluminio come la Huracan, perché la nuova struttura spaceframe è completamente in alluminio. Con questo progetto debutta una nuova lega ad elevata resistenza per fusioni in alta pressione, utilizzando estrusi idroformati alto-resistenziali e aumentando il numero di fusioni cave con sezioni di inerzia chiusa a spessore sottile, ottenute tramite l’utilizzo di anime interne.

La riduzione della complessità costruttiva di questo telaio di tipo spaceframe porta un risparmio del 50% di componenti strutturali e dell'80% di saldature con apporto termico, per una rigidezza torsionale superiore del 20%, riducendo anche il peso complessivo.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario, i prezzi

Il listino prezzi della Lamborghini Temerario non è ancora stato definito. Per avere un riferimento, comunque, si possono prendere in considerazione i prezzi della Lamborghini Huracan che esce dal mercato: per una Huracan EVO si dovevano mettere in conto almeno 200.000 euro di partenza, per una Hurancan Tecnica circa 238.000 euro, per una Huracan STO almeno 313.000 euro.

Probabilmente la Lamborghini Temerario avrà un listino posizionato più in alto, senza ovviamente arrivare ai livelli della sorella maggiore Lamborghini Revuelto, che parte da cifre che superano i 500.000 euro.

Lamborghini Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario, le concorrenti

Un altro termine di paragone per ipotizzare il prezzo della Lamborghini Temerario è chiamare in causa una rivale diretta come la Ferrari 296 GTB, che parte da circa 275.000 euro. Entrambe hanno motori turbo a benzina ibridi, con un'elettrificazione di tipo plug-in per 830 CV di potenza totale.

Un'altra supercar ibrida è anche la McLaren Artura, spinta da un V6 turbo elettrificato, per 700 CV di potenza combinata e prezzi che partono da 239.000 euro circa.

Per livello di lusso e prestigio si può considerare della partita anche la nuova Aston Martin Vantage, anche se il motore V8 turbo arriva "solo" a 665 CV perché non è dotato di elettrificazione, con un listino di partenza di quasi 213.000 euro.

Ferrari 296 GTB Porsche 911 GT3 RS

Valutando invece un'alternativa ai 10.000 giri/min del motore della Lamborghini Temerario entrano in gioco anche i 9.000 giri/min della Porsche 911 GT3 (510 CV, da 203.000 euro). E delle sue derivate: la 911 GT3 RS (525 CV, da 261.000 euro), la 911 S/T (525 CV, da 318.000 euro).