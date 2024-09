Da oggi in Cina c'è una nuova berlina elettrica in vendita: la Jiyue 07 di Baidu e Geely. La piattaforma è infatti la SEA di Geely, la stessa utilizzata da tutti i modelli Zeekr, nonché dalla Polestar 4 e i modelli Volvo EX.

Jiyue, lo ricordiamo, è il marchio creato da Baidu e Geely (un tempo noto come Jidu Auto), posseduto al 65% da Geely, e l'unica altra auto fino ad oggi in vendita è il SUV 01. La Jiyue 07 è stata presentata ad aprile al Salone di Pechino ed ora si presenta con prezzi che partono da 215.900 yuan (circa 27.400 euro al cambio attuale, ma non sappiamo ancora se arriverà in Europa).

Design originale cinese

Il marchio Jiyue è molto attento al design e ha vinto premi sia da Red Dot che da iF. La 07, che ha una linea affilata e un coefficiente di resistenza di soli 0,198 Cd, ha un frontale che a differenza di molte altre auto è particolarmente "chiuso", c'è solo una presa d'aria trapezoidale nella parte inferiore del parafango.

Jiyue Jiyue 07, coefficiente di resistenza 0,198 Cd

La firma luminosa è rappresentata da una striscia di luci a LED che collega i due gruppi ottici e, poi, un altro elemento distintivo è rappresentato dalle maniglie che sono sostituite da pulsanti di apertura e chiusura posizionati sui montanti B e C.

Jiyue Jiyue 07 Jiyue Jiyue 07, il posteriore

Dietro ci sono luci posteriori intelligenti ISD e un'ala posteriore che si solleva automaticamente quando la velocità supera i 95 km/h.

La tecnologia prima di tutto

La Jiyue 07 è lunga 4,95 metri (più di una Tesla Model 3, che misura 4,72 metri), è larga 1,99 metri, alta 1,48 metri e il passo è di 3,01 metri, il che garantisce molto spazio a bordo. L'abitacolo della Jiyue 07 trasmette un'immagine molto tecnologica, con il suo volante a giogo e lo schermo 6K da 35,6 pollici.

Lo schermo, che si estende dal lato del conducente a quello del passeggero, può essere configurato come schermo intero, doppio schermo o triplo schermo e poi ce n'è anche uno piccolo nella parte posteriore della console centrale che può essere utilizzato dai passeggeri dei sedili posteriori.

Jiyue Jiyue 07, la plancia

Il Jiyue 07 offre la versione 2.0 di Apollo Self Driving (ASD), il sistema di guida intelligente di fascia alta dell'unità Apollo di Baidu. Per utilizzarlo serve un abbonamento mensile di 599 yuan (circa 76 euro al cambio attuale), ma è gratuito per i primi tre mesi. In alternativa, ma l'offerta è limitata, si può comprare in maniera permanente a 4.999 yuan (635 euro circa), poi il prezzo d'acquisto sarà di 29.900 yuan (3.800 euro).

Oltre 800 km in elettrico

Jiyue propone, con un'architettura a 400 volt, le versioni con un solo motore da 200 kW, mentre per le AWD con una seconda unità sempre da 200 kW si sale a 800 volt.

Le versioni più economiche utilizzano una batteria al litio ferro fosfato da 71,4 kWh, sufficiente per un'autonomia CLTC di 660 km; quelle con specifiche più elevate hanno una batteria al nichel-manganese-cobalto (NMC) da 100 kWh, che fornisce alla versione a motore singolo un'autonomia di 880 km, mentre la versione a doppio motore l'autonomia promessa è di 770 km. Al momento la capogruppo Geely non ha fornito informazioni sui tempi di ricarica.