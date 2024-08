BYD è il Gruppo cinese che più di ogni altro ha scalato la classifica mondiale. In appena 29 anni (è nato nel 1995) è riuscito a diventare il primo Costruttore di auto elettrificate per la Cina (primo mercato di auto al mondo) e ha ambizioni importanti. Per arrivare al vertice mondiale gli sarà utile conquistare gli automobilisti europei, un mercato in cui è appena entrato e che non è affatto facile, visto che l'Europa ha una lunga tradizione automobilistica (con marchi ben radicati) ed ha introdotto i dazi sulle auto cinesi.

Il fondatore del colosso cinese, Wang Chuanfu, si è detto convinto che se l'Europa e gli Stati Uniti (e adesso anche il Canada) hanno introdotto delle barriere all'importazione di auto cinesi nei loro mercati è perché le "temono".

BYD crede fermamente nella sua offerta di prodotto e per inserirsi in un mercato tanto importante quanto competitivo come l'Europa (la culla dei suoi competitor principali) ha scelto come Special Advisor un manager italiano navigato, Alfredo Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di FCA.

Alfredo Altavilla in Fiat Chrysler Automobiles

Alfredo Altavilla è laureato in Economia presso l'Università Cattolica di Milano e attualmente ricopre anche il ruolo di Senior Advisor di CVC Capital Partners in Europa ed è membro del consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR e Proma Group. Inoltre, fa parte del comitato di investimento di Vasuky, un fondo Tech VC sponsorizzato da Rothschild&Co.

Da novembre 2012 ad agosto 2018 Altavilla ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer per l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente (EMEA) presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove è stato anche membro del Group Executive Council (GEC) e responsabile del Global Business Development da settembre 2011. È stato anche Amministratore delegato di Iveco, Fiat Powertrain Technologies, Tofas e Presidente esecutivo di ITA Airways.

Le auto BYD in arrivo

L'Europa rappresenta un mercato chiave per BYD "anche per la sua leadership nell'adozione di tecnologie sostenibili e per il suo forte impegno verso la mobilità elettrica", ha spiegato la casa cinese che, con l'esperienza e la leadership di Alfredo Altavilla, "accelera nella sua missione di fornire soluzioni innovative e sostenibili in tutto il continente in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti".

"L'aggiunta di Alfredo Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento della presenza di BYD in questo importante mercato - ha detto Stella Li, Executive Vice President di BYD -. Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa".

Sul fronte dei prodotti BYD è infatti pronta a dare battaglia. Già da inizio anno è stata, insieme a Stellantis, la più ricca di novità e sempre più concessionari in Europa vorrebbero vendere le sue auto (la casa cinese ha vinto il premio per il mandato più desiderato tra i new brand di DealerSTAT 2024).

Il 2024 è un anno fondamentale per BYD sul versante elettrico. Nel 2023 ha occupato la seconda posizione nella classifica mondiale delle vendite (dietro Tesla), ma ha registrato un aumento di quota più alto vendendo 1,57 milioni di auto elettriche, ovvero l'80% in più rispetto il 2022. L'obiettivo di quest'anno, quindi, è andare oltre.

I consigli di Altavilla saranno essenziali e dovranno superare l'ostacolo dei dazi. Tra pochi giorni BYD mostrerà le sue auto al Salone di Parigi 2024, accanto ai padroni di casa francesi del gruppo Renault e Stellantis, oltre che alle tedesche BMW, MINI, Volkswagen, Audi e Skoda.

Tra i modelli in vendita ricordiamo la BYD Seal U, elettrica e anche ibrida plug-in (qui la nostra prova su strada). Nel 2025 dovrebbe arrivare la BYD Seagull (compatta elettrica che in Italia, dove la rete di vendita continua ad espandersi, potrebbe avere un prezzo intorno ai 12.000 euro), insieme a novità ibride plug-in.

La BYD Seal U a Milano

Il 30 agosto, inoltre, BYD presenterà la Seal 06 GT e una monovolume ibrida plug-in che potrebbe percorrere fino a 200 km in elettrico (e anche l'offerta di fuoristrada è a buon punto).