Nei prossimi mesi sentiremo molto parlare della BYD Seagull, la compatta elettrica cinese che arriverà anche in Italia nel 2025 e che potrebbe davvero cambiare il mercato delle piccole EV.

Prima di vederla da noi siamo volati al Salone di Pechino e toccato con mano la cinque porte Made in China che promette tanto con la sua autonomia di 250 km WLTP e un prezzo che in Cina parte dall'equivalente di 8.100 euro e potrebbe tradursi in 12.000 euro una volta arrivata in Italia.

Scopriamo com'è fatta col nostro video live da Pechino!

Piccola, ma ben fatta

La BYD Seagull (letteralmente "Gabbiano") appartiene alla serie "Ocean" delle elettriche del marchio cinese, ha cinque porte ed è lunga 3,78 metri, ovvero poco più di una Fiat Panda.

BYD Seagull, la vista di tre quarti anteriore

Vista da vicino la Seagull su presenta molto ben fatta e con uno stile che appaga la vista, tratteggiato sotto il diretto controllo del capo del design Wolfgang Egger (ex Alfa Romeo e Audi).

Davanti non c'è posto per un "frunk", ovvero per un pur piccolo bagagliaio anteriore, mentre dietro c'è un vano di carico che a schienale posteriore abbattuto ha una capacità massima di 930 litri.

La BYD Seagull al Salone di Pechino

Interni interessanti

Entrando nella BYD Seagull si notano subito le buone finiture dei rivestimenti porta, dei sedili e delle maniglie, con sedili anteriori dal poggiatesta integrato di buona qualità percepita e doppia strumentazione digitale.

BYD Seagull, gli interni

Dietro al volante c'è un piccolo display da 5" per il quadro strumenti, mentre al centro della plancia c'è lo schermo da 12,8" per infotainment e comandi vari, rivestimenti e materiali piacevoli al tatto.

BYD Seagull, il bagagliaio BYD Seagull, i sedili posteriori

Fino a 300 km con un pieno elettrico?

Al momento la motorizzazione disponibile sulla piccola BYD è quella elettrica a trazione anteriore da 75 CV, con batteria a scelta tra la litio ferro fosfato LFP da 30,08 kWh e la BYD Blade (sempre LFP), da 38,88 kWh.

La BYD Seagull su strada

Con la batteria da 30,08 kWh la Seagull dovrebbe percorrere circa 250 km nel ciclo WLTP, mentre con la BYD Blade potrebbe arrivare a 300 km WLTP.

In Italia la Seagull aggiornata, nel 2025

Ricordiamo che la BYD Seagull è stata lanciata in Cina un anno fa, ad aprile 2023, e che quella che arriverà in Europa nel 2025 sarà una versione aggiornata, probabilmente un prossimo restyling della vettura esposta a Pechino.