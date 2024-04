In via Cassinis a Milano, ecco la seconda concessionaria BYD nel capoluogo meneghino. La 71esima sede di Autotorino in Italia apre a pochi mesi di distanza dall'inaugurazione dello showroom in Duomo.

Sviluppata su più livelli, tra cui uno dedicato esclusivamente ai modelli elettrici, la nuova sede ospita i servizi di vendita e di assistenza ufficiale per tutti i modelli del brand cinese.

Il secondo tassello

Nella concessionaria sono già presenti tutte le BYD presentate nell'ultimo anno, tra cui il SUV di segmento C Atto 3, la berline Han e Seal e il crossover compatto Dolphin.

Mattia Vanini, vicepresidente del Gruppo Autotorino, commenta così la nuova inaugurazione:

“Con questa nuova sede poniamo un importante tassello del progetto con BYD e proseguiamo il radicamento di Autotorino a Milano, dove meno di un anno fa aprivamo il pioneer store di Piazza Duomo. Con BYD, e le sue tecnologie innovative, abbiamo creato una sinergia che amplia la nostra offerta dedicata a chi, come noi, desidera diventare parte attiva e fare la differenza per una mobilità su misura e votata ad un ridotto impatto locale”.

BYD Seal U debutta alla Milano Design Week 2024

La presentazione della Seal U

In contemporanea, Autotorino ospita presso lo showroom di piazza Duomo il debutto in Italia di Seal U. Il SUV 100% elettrico da 42.890 euro (anche se tra qualche settimana è prevista anche una versione ibrida plug-in) è visibile in anteprima nazionale dal 19 al 21 aprile e rientra all'interno di una serie di eventi speciali organizzati dalla concessionaria.

Infatti, il programma della ‘tre giorni non stop’ prende il via il 19 aprile con l’apertura dello showroom sino alle 22.00 e serata con DJ set e degustazione cocktail. Durante il week end (20 e 21 aprile) lo store BYD rimane aperto con orario continuato sino alle ore 19.00.