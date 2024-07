Dopo un primo approccio all'insegna dell'elettrico BYD ha iniziato a puntare anche in Europa su powertrain plug-in, iniziando dalla Seal U, il SUV compatto disponibile anche unicamente a batteria. Un doppio binario che se da una parte potrebbe sembrare controintuitivo, dall'altra permette di conquistare - o almeno provare a - anche gli automobilisti più scettici nei confronti dell'elettrico.

Di questo e altro ha parlato ad Autocar Stella Li, presidente di BYD, anticipando l'arrivo in Europa di 3 nuovi modelli plug-in. Accompagnati da altrettante novità puramente "alla spina". Ecco cosa aspettarci.

Non solo SUV

E già questa è una notizia: in un mercato famelico di assetti rialzati BYD vuole continuare a puntare sulle berline, seguendo gli esempi di Tesla (con Model 3 e Model S) e i brand premium tedeschi, che alle classiche carrozzerie tre volumi e station non vogliono rinunciare.

BYD Song L BYD Sea Lion 07

Li non ha citato nello specifico le tre nuove auto plug-in che arriveranno nel prossimo anno, ma Autocar ha citato le berline Seal 06 e Seal 07 - già disponibili in Cina con la tecnologia DM-i, disponibile nel Vecchio Continente unicamente sulla Seal U - e il crossover Song-L. La Seal 06 dispone della quinta generazione del powertrain plug-in che - sulla carta e secondo il ciclo di omologazione cinese - promette fino a 2.100 km di autonomia combinata.

Come detto arriveranno anche tre nuove BYD 100% elettriche. Anche in questo caso Li non ha fatto nomi ma tra le indiziate principali ci sono la Ocean-M (compatta dal piglio sportivo) e il crossover Sea Lion 07.

BYD Ocean M Concept

Due volti della spina

Perché questa scelta da parte di BYD? Stando a Li diversificare l'offerta per quanto riguarda i powertrain aiuterà BYD ad attenuare l'impatto dei dazi per l'importazione di auto elettriche cinesi in Europa, fissati al 17,4%. Problema che in futuro verrà risolto alla radice con l'apertura di stabilimenti in Europa, guidati da quello ungherese la cui inaugurazione è prevista per il 2025.

La doppia scelta di motorizzazioni replicherà poi quanto già in essere in Cina, dove le auto PHEV superano - quanto a gradimento - le elettriche pure. Basti pensare che su 100 BYD "alla spina" vendute più di 50 sono plug-in, le altre sono elettriche normali o ad autonomia estesa (con piccoli motori termici ad alimentare le batterie).